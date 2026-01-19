第5作戰區指揮官拜會嘉義市長 深化軍民合作

記者葉軒瑜／綜合報導

第5作戰區指揮官邵中將昨日拜會嘉義市長黃敏惠，針對災防支援經驗、平時協作機制及全民國防推動等議題研討，期能提升軍民合作效能，確保緊急狀況發生時，能即時整合部隊、市府與社會能量，共同應處突發狀況；並感謝嘉義市政府長期以來對國軍戰備整備及各項任務的支持與協助。

邵指揮官表示，國軍與市府在守護民眾安全上始終攜手並進，去年「丹娜絲」颱風、「728豪雨」及「楊柳」颱風接續侵襲中南部地區，作戰區即派遣部隊全力投入救災與復原行動，在與市府縝密合作下，迅速推動環境清理與地方復原工作；未來作戰區亦將持續與市府密切聯繫，運用各項活動與交流平臺，整合軍政能量，由國軍發揮高昂士氣與帶動力量，與地方共同推動全民國防，提升社會凝聚力，攜手守護市民安全與城市穩定發展。

廣告 廣告

第5作戰區指揮官邵中將拜會嘉義市長黃敏惠，針對災防支援經驗、平時協作機制及全民國防推動等議題研討。（第5作戰區提供）