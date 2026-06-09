【第5作戰區重砲暨新式武器換裝射擊】克服地形考驗 「惡劣天候是訓練良機」

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記者林睿奕／專訪

第5作戰區昨日不受強大雨勢影響，結合戰鬥地境進行重砲射擊任務，彰顯部隊扎實訓練成果。58砲指部參謀主任翁上校表示，壞天氣就是訓練的好天氣，天氣雖惡劣，卻能驗證官兵面對複雜戰場環境的應變能力，精進部隊作戰效能，確保戰時迅速發揚火力，達成各項任務。

翁主任指出，與以往固定陣地射擊方式不同，此次訓練著重實戰化要求，部隊採分散部署進入陣地，不再集中排列於固定位置，而是依據作戰需求進行配置，藉此提升戰場生存能力與火力運用彈性。同時，官兵進入陣地的時程也比照實戰條件規劃，需在有限時間內完成各項整備工作，對部隊指揮管制、裝備操作及官兵協調能力都是一大考驗，可有效強化官兵臨戰應處能力。

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火箭連連長廖少校強調，地形條件是此次訓練的重要挑戰，由於場地位於沙灘，屬軟質地形，火砲架設難度較高，為確保射擊穩定度，官兵須加裝軟地座板，避免火砲因地面鬆軟而影響射擊精度；即使面對天候與地形雙重考驗，全體官兵仍憑藉平時訓練，順利完成各項射擊任務，展現砲兵部隊堅實戰力與實戰化訓練成效。

翁上校。（記者林睿奕攝）

廖少校。（記者林睿奕攝）