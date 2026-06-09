第5作戰區重砲暨新式武器換裝射擊 驗證擊殺鏈效能

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記者謝宗憲、林睿奕／臺中報導

國軍第5作戰區昨日執行「115年重砲射擊暨新式武器換裝驗證射擊」，由陸軍58砲指部、聯兵586旅等單位，依據作戰進程與狀況誘導，操作雷霆2000多管火箭系統、M109A2自走砲及M41A7 ITAS拖式飛彈發射系統等武器裝備進行實彈射擊，驗證各部隊聯合火力效能與擊殺鏈成效。

雷霆2000多管火箭快速打擊

為強化火力運用與防衛作戰能力，第5作戰區昨日在大甲海灘進行「115年重砲射擊暨新式武器換裝驗證射擊」，納編聯兵586旅、234旅、58砲指部等單位，在長20公里的灘岸地形，區分8個陣地，同時展開各建制武器實彈射擊。其中，雷霆2000多管火箭系統更是時隔7年，再次於作戰地境執行實彈射擊任務。

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大雨無阻 拖式飛彈精準殲敵

過程中，狀況首先模擬敵軍兩棲兵力企圖進犯中部地區，58砲指部火箭連官兵隨即操作雷霆2000多管火箭系統，發揮其大面積火力覆蓋與快速打擊能力優勢，率先發射火箭彈實施區域打擊；隨後由586旅、234旅及58砲指部砲兵部隊，操作M109A2、M110A2自走砲及155公厘榴彈砲等建制火砲實施要域火殲，砲彈群射打擊目標區，模擬拒止敵軍在灘岸之上，充分展現砲兵部隊持續火力支援能力。

此外，操演亦進行拖式飛彈射擊，官兵依令駕駛M1167拖式飛彈車進入射擊陣地，熟稔操作M41A7 ITAS拖式飛彈發射系統，雖然因天候不佳，陣陣暴雨造成目標追瞄困難，射手仍全神貫注運用輔助追瞄閘門鎖定目標，隨即按下發射鈕，精準命中目標，彰顯反裝甲精準打擊戰力。

官兵操作雷霆2000多管火箭系統，發揮其大面積火力覆蓋與快速打擊能力，率先實施區域打擊。（記者江介夫攝）

官兵熟稔操作M41A7 ITAS拖式飛彈發射系統，運用輔助追瞄閘門進行鎖定，並精準命中目標。（記者謝宗憲攝）