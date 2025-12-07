第5作戰區駐地實爆訓練 驗證專業職能

記者王子昌／臺中報導

第5作戰區所屬工兵部隊日前實施第4季駐地實爆訓練，官兵審慎操作TNT爆藥與電雷管，進行接續作業、點火機充電等程序，熟稔爆破動作要領，並實施通電引爆，霎時間土石紛飛、爆破聲響震撼，場面格外壯觀，有效驗證戰鬥工兵專業職能，展現專業戰力。

為厚植工兵部隊作戰能量，第5作戰區所屬52工兵群戰工營、裝甲586旅工兵連、步兵101旅等4個新訓旅及彰化縣後備旅等工兵專長人員，日前展開年度第4季駐地實爆訓練。

廣告 廣告

訓練期間，強風不時捲起塵土，造成實爆操作視線受限，更提高爆破作業的不確定性與危安風險，但官兵仍屏氣凝神，謹慎將爆藥與電雷管攜往埋設點，在將TNT爆藥放置完畢後，將雙手貼地默數5秒，進行觸地「放電」程序，避免電雷管因靜電引爆，造成危安；隨後在助教協助下，順利完成電雷管與主線路接續作業。

「主線路與點火機接續作業預備！」官兵返回點火線後，遵循作業指令，運用導通試驗器確認雷管數值正常，進一步完成點火機充電，待命爆破。「1號靶位，點火！」伴隨爆破指揮官命令下達，官兵立即按下點火鈕，瞬間高爆聲響震撼全場，碎石塵土沖天，展現工兵精實訓練及作戰支援成效。