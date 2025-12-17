第5屆五百盤肯定在地好味道 竹南阿標海產店為苗栗爭光

苗栗在地知名餐廳「阿標海產店」憑藉鮮美海味與道地台菜風格成功入選「第五屆五百盤」，展現地方台菜深厚實力，並於十七日公開頒發表揚。

五百盤評選以真實用餐經驗為核心，集結來自各領域的評選人觀點，肯定能代表台灣飲食文化精神的餐廳。本次入選菜色「蚵煎」，選用新鮮肥美的蚵仔，外皮煎至金黃酥香、內裡柔嫩，香與滑嫩交織，搭配恰到好處的醬汁，是看似樸實卻最能考驗功力的經典台菜，也深受饕客喜愛。阿標海產店多年來堅持選用新鮮漁獲，料理手法樸實卻細膩，並以親切熱情的服務態度，深受消費者肯定，此次入選可說實至名歸（見圖）。

阿標海產店表示，感謝評審與消費者長期支持，未來將持續守住料理初心，將最具台灣味的海鮮料理呈現給每一位顧客。

苗栗縣政府文化觀光局副局長徐建男表示，阿標海產店於第五屆「五百盤」名單中脫穎而出，並接受表揚，不僅是對店家長期用心經營的肯定，也讓更多民眾看見苗栗在地台菜的特色與魅力。

苗栗縣長鍾東錦表示，非常肯定阿標海產店的用心與努力，入選五百盤不僅是對餐廳實力的認可，也象徵苗栗在地美食文化的發展潛力。期盼未來有更多優秀店家持續推廣苗栗特色美食，也誠摯邀請大家親自來苗栗品嘗這份經典台菜的美味。