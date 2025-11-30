第5屆文文盃全國聯賽頒獎 新竹縣抱回2金6銀5銅佳績

第五屆文文盃全國聯賽頒獎，新竹縣抱回二金六銀五銅佳績，可看出竹縣在科學教育扎根之用心。（記者彭新茹翻攝）

記者彭新茹／新竹報導

由新竹縣政府、桃園市政府共同主辦、國立陽明交通大學協辦的「第五屆文文盃晶創未來全國聯賽」，新竹縣代表隊伍榮獲二金六銀五銅二佳作，縣長楊文科大讚學生表現優異，勉勵他們未來飛得更高，跳得更遠，只要保持熱忱、好奇心，勇敢去挑戰，未來前途不可限量。

楊文科說，竹科為臺灣帶來繁榮，尤其新竹地區，文文盃為學子提供接觸AI的入門機會，培養數據分析能力、半導體IC科普及AI自聯感測三大核心將對孩子未來發展具有關鍵作用，希望能有更多了解及實作，感謝陽明交大協助，相信未來能一步一步推展到國際賽。

廣告 廣告

教育局長楊郡慈表示，本屆賽事以「悅讀AI半導體」為主軸，結合AI智聯感測、半導體IC科普與數據資料分析三大主題，吸引全國各縣市國小、國中及高中師生熱烈報名參與。今年新增「數據資料分析」組別，更讓學生具備 AI時代所需的資料理解能力，包括資料收集、前處理、特徵擷取到模型訓練與評估，培養能理解科技、運用科技到自主創新的素養。

AI智聯感測競賽在 MIT/Scratch Foundation 技術協助下，引導學生跨領域創作、善用工具解決生活中真實問題；半導體IC科普競賽則以遊戲化互動方式，讓艱深的半導體知識變得更貼近生活、更容易理解。這些成果皆來自師生長期投入，也是跨縣市、跨產官學合作的珍貴成果。

新竹縣內參賽作品內容實作扎實、視角多元，不僅展現新竹縣科技教育深耕成果，也凸顯教師團隊在課堂與創客教育上的用心。