第5屆「港覺濠台IG圖文徵選活動」頒獎（1） (圖)

順應民意！阿信將連摔兩次的「代罪戰袍」丟了
由五月天主唱阿信聯手言承旭、吳建豪、周渝民所舉辦的「F✦FOREVER恆星之城」巡演，第二站的4場演出昨（12日）晚落幕，由於前晚阿信在演出中再次在舞台上摔倒，因此不少粉絲直覺他穿的粉紅色外套「帶賽」，因為之前摔到舞台下也是穿同樣一套衣服，因此不少粉絲激動喊話，希望阿信把衣服「燒了」，昨晚阿信也順應自由時報 ・ 10 小時前 ・ 3
有過審仍被檢舉！ 蔡依林北京演唱會受阻？舞台挨批「陰間美學」爆正反論戰
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導天后蔡依林舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會，去年12月30日在台北大巨蛋首場演出，表演備受好評。不過，表演中的強烈視...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
蔡依林同框CORTIS、許光漢！世紀合照「C位竟是小S」太夢幻 網全跪了
天后蔡依林（Jolin）10日現身金唱片頒獎典禮舞台擔任頒獎嘉賓，一登台便展現國際級氣場，中文、英文、韓文三語自然切換，流暢主持毫無冷場，讓現場氣氛瞬間升溫。蔡依林也在社群平台公開與CORTIS全員合照，當中包括許光漢、C位站的竟是小S，世紀合照讓網友超嗨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
Energy演唱會落幕續休團！坤達認「情緒複雜」書偉承諾：不會逃避
Energy「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會10、11日於台北小巨蛋登場，昨（11）晚圓滿落幕淚點滿滿。5位成員相隔20年於2024年重返舞台，發行睽違已久的抒情歌〈分合〉，演唱會上再度唱起這首歌，阿弟回想起這段時間的經歷，一度感動地痛哭流涕，「一時唱得太投入，情緒有點激動，讓大家看到不專業的一面。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 40
小S＆CORTIS合照站C位！蔡依林金唱片IG照連發，同框邊佑錫、ZB1、TWS引爆討論！
蔡依林在金唱片上頒發新人獎，得獎者正是近來聲勢驚人的男團CORTIS。該團於去年9月正式出道，被封為「怪物新人團」，平均年齡僅17歲，IG已累積近900萬追蹤人數，驚人的人氣與討論度讓人難以忽視。典禮結束後，蔡依林在IG接連曬出典禮美照，並與男團CLOSE YOUR EYES、TWS、ZER...styletc ・ 1 天前 ・ 2
金唱片｜Jennie火辣唱跳 再奪獎衝上台：妝都花了
「第40屆金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards）昨晚（1╱10）首度在台北大巨蛋舉辦，Jennie以〈LIKE JENNIE〉和「BLACKPINK」的〈JUMP〉連奪3獎後，又再奪下「年度藝人獎」。太報 ・ 2 天前 ・ 5
蔡依林《Pleasure》演唱會「11揰巨獸與特技機關」揭祕！台下如賽車戰場
蔡依林《Pleasure》演唱會「巨獸與特技機關」揭祕！造咖 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026金球獎／《混沌少年時》還在拿獎！16歲歐文庫柏刷新得獎紀錄
2026金球獎台灣時間12日早上舉行頒獎典禮，影集《混沌少年時》抱回四項大獎，為影集類最大贏家，包括最佳女配角、迷你劇集及電視電影男主角以及最佳迷你劇集及電視電影，現年16歲的歐文庫柏（Owen Cooper）榮獲最佳男配角，成為該獎項最年輕得主。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發表留言
金球獎紅毯／席琳娜婚後合體老公！「當眾接吻」狂放閃 再入圍搶視后
2026年金球獎台灣時間12日揭曉，女星席琳娜·戈梅茲（Selena Gomez）憑藉夯劇《破案三人行》入圍電視類音樂及喜劇類影集最佳女主角，她當天與老公、音樂製作人班尼布蘭科（Benny Blanco）一同踏上紅毯，成為現場焦點，也被外界視為兩人婚後首次合體出席大型頒獎典禮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
快訊!阿信合體F3演唱會又摔倒!摔得不輕驚險畫面曝光真的心跳漏拍
阿信合體F3的 「F ✦ Forever成都演唱會」11日驚傳啊信又在舞台上跌到 從歌迷拍下的影片來看 真的超級驚險娛樂星聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
金球獎／甜茶「擊敗李奧納多」奪影帝！上台感性告白：父親教我要感激
第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間今（12）日早上盛大登場，電影與影集獎項競爭激烈。其中，由李奧納多狄卡皮歐主演的《一戰再戰》以9項提名成為本屆最大熱門，挪威電影《情感的價值》以8項提名緊追在後，《罪人》則拿下7項入圍。影集方面，《白蓮花大飯店》以6項提名領先，《混沌少年時Adolescence》則獲得5項提名，話題十足。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
金球獎得主出爐！提摩西夏勒梅得最佳男主角 最大贏家是「他」
第83屆金球獎頒獎典禮今（12）日盛大登場，「甜茶」提摩西・夏勒梅（Timothée Chalamet）以電影《橫衝直闖》（Marty Supreme）擊敗眾多勁敵，勇奪電影音樂／喜劇類最佳男主角。此外，中國導演趙婷也憑藉改編電影《哈姆奈特》（Hamnet），拿下最佳戲劇類電影大獎。民視 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 97
明冷氣團又來！3縣市低溫特報「跌破10度」 1圖看懂溫度變化
氣象署今天下午發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，範圍包括新北市、桃園市、新竹縣，提醒民眾注意保暖及日夜溫差。此外，北部、宜蘭低溫約12、13度其他地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 發表留言
50歲闆娘牙齦萎縮、牙縫變大 竟是每晚「一行為」惹禍
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台中一名經營排隊老店的50歲老闆娘，日前刷牙時，感覺牙齒敏感狀況加劇，且照鏡子發現牙齦萎縮、牙縫變大，連忙求助牙科醫師，這才發現原來是壓力過大造成內分泌失調，且夜夜磨牙造成牙齦退縮，經醫師建議睡覺時配戴軟式咬合板、選擇柔軟刷毛牙刷後，狀況才穩定下來。 收治病人的亞洲大學附屬醫院牙科主治醫師楊晉瑜表示，不少民眾照鏡子時...匯流新聞網 ・ 7 小時前 ・ 3
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 23
提醒柯志恩面對賴瑞隆千萬不要輕敵 李明璇：因為我親身經歷過
[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，將與國民黨的柯志恩展開「隆恩」對決，曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇今(13)在臉書貼文指出，對於今天民進黨高雄市長初選結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，誠懇提醒柯老師千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。 去年立委選舉，李明璇獲國民黨徵召，挑戰視被為艱困選區的高雄市第8選區(前鎮、小港區)，對手就是尋求三連霸的賴瑞隆，最終以8萬2,602票輸給賴瑞隆的12萬1,064票，在資源相差一大截的情況下，李明璇可說雖敗猶榮。 李明璇在臉書說，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的我，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，我並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」 李明璇表示，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 57
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 10
襪子到底要不要翻面洗？專家給答案 網驚：難怪洗完都還有味道
洗襪子時，你是「翻面洗派」還是「直接丟洗衣機派」？不少家庭成員各有習慣，也常為了洗法爭論不休。清潔與洗衣顧問おかみ指出，其實襪子的最佳洗法沒有絕對答案，而是要「依照髒污類型來決定」。 襪子內外 髒的其實不一樣 襪子內側主要沾染汗水、皮脂與角質，外側則容易附著灰塵、砂土與污漬。若將襪子翻面清洗，能更有效清除與皮膚直接接觸的油脂與汗垢；但如果外側沾滿泥沙，翻面反而可能洗不乾淨。おかみ指出，不同家庭成員若洗法不一致，久了就會出現異味或黑垢累積的差異。關鍵在「看髒在哪」： •內側油脂多→建議翻面洗•外側泥沙重→建議正面洗 也就是說，並非只能選一種方式，而是要依照實際汙染狀況調整。即使襪子標榜抗菌加工，只要污垢殘留，細菌仍可能滋生。建議定期搭配漂白劑使用，減少異味與黑斑形成。 翻面洗還有這個好處 翻面清洗能降低摩擦，保護印花與刺繡，對於卡通襪、童襪或特殊設計襪特別有幫助。但厚襪翻面洗後較不易乾，おかみ提醒： •脫水時間可稍微拉長•晾曬前記得翻回正面•整理襪型可避免鬆垂變形 保持清潔的「3步驟習慣」 1、脫下後立刻翻面（避免濕氣悶住）2、放入洗衣袋減少磨損3、晾曬前翻回正面（防止乾燥不均） 養成這常春月刊 ・ 8 小時前 ・ 18
富邦悍將》陳金鋒轉任董事長特助！ 老哥陳連宏確定離開
中職富邦悍將今天宣布教練團名單，原一軍打擊教練陳連宏確定將離隊，而日前富邦已宣布陳金鋒辭任總教練職務並轉任富邦育樂董事長特助。TSNA ・ 4 小時前 ・ 6