第5屆「港覺濠台IG圖文徵選活動」頒獎（2） (圖)

其他人也在看
這6處雲林親子景點太療癒 和風美拍、萌寵互動、免門票莊園成熱門亮點
雲林有許多讓大人小孩都會笑開懷的療癒天地，大家去過了嗎? 從充滿日系氛圍、還能餵萌寵的和風莊園，到以乳牛為主角的遊樂牧場、免費入園的可可巧克力主題園區，再到夢幻兔子神社、落羽松秘境與超可愛積木主題公園，每一站都是充滿驚喜與回憶點的必玩亮點，把雲林變成孩子的快樂遊樂場吧！Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 3 週前 ・ 12
桃園溫泉「熱」「點」 宇內溪溫泉主打「溪畔泡湯」
【旅遊經洪書瑱報導】小烏來風景特定區內的「宇內溪溫泉」是近年來桃園冬季出遊的首選之一，主打「溪畔泡湯旅遊經 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026 必玩東京最新景點一次看！Ginza Sony Park、豐洲 teamLab新展區、高輪 Gateway City
MOOK玩什麼,YT頻道,YOUTUBE,日本旅遊,東京旅遊,GinzaSonyPark,高輪GatewayCity,teamLab 東京旅遊從來不缺話題景點，但隨著 2025 年底至 2026 年初多個新場域開幕或改造完成，這座城市再度升級成為最值得造訪的都市之一。想拍漫遊打卡照、想體驗互動藝術、想在都會腹地放慢步調、又或想愜意逛街走跳，新一波的景點名單都將帶給旅人全新印象。本篇將從銀座核心的 Ginza Sony Park 出發，到東京灣區的 teamLab 豐洲展館，以及融合購物、住宿、綠意與文創的高輪 Gateway City 逐一介紹，並從交通、營業資訊到門票細節一次整理給你。景點+ ・ 1 天前 ・ 1
迎接馬年！部桃新屋分院「醫馬當先」攝影展溫馨亮相
迎接2026新春馬年，衛生福利部桃園醫院新屋分院於今年開年之際，在分院一樓藝文走廊推出「醫馬當先」藝文展覽。本次展覽以影像為媒介，結合醫療專業與人文美學，呈現分院醫師的專科特色與形象風采，讓就醫民眾在行走廊道之間，也能感受醫療現場之外的溫度與關懷，為新的一年注入溫暖。 本次展覽以醫師形桃園電子報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
徐若瑄揪好友做公益 演出服、私服競標助罕病
（中央社記者陳婕翎台北13日電）藝人徐若瑄攜手舒淇、王心凌、賈靜雯、林心如與陳怡蓉，捐出55件表演服與精品私服，即起在Yahoo進行公益義賣，義賣所得捐贈予罕見疾病基金會，提供實質的醫療與生活援助。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
超大「姆明」現身台中 擺攤亂象最高罰6千元
台中市府將舉辦中台灣燈會，主題是全球超人氣IP 「姆明家族」，市民廣場 立起21公尺高的裝置藝術，吸引民眾打卡，但現場攤販聚集，場面混亂，市府派員稽查，違者將裁罰最高6千元。 #中台灣燈會#姆明家族#裝置藝術東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 97
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 7
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 1 天前 ・ 312
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
明冷氣團又來！3縣市低溫特報「跌破10度」 1圖看懂溫度變化
氣象署今天下午發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，範圍包括新北市、桃園市、新竹縣，提醒民眾注意保暖及日夜溫差。此外，北部、宜蘭低溫約12、13度其他地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 發表留言
順應民意！阿信將連摔兩次的「代罪戰袍」丟了
由五月天主唱阿信聯手言承旭、吳建豪、周渝民所舉辦的「F✦FOREVER恆星之城」巡演，第二站的4場演出昨（12日）晚落幕，由於前晚阿信在演出中再次在舞台上摔倒，因此不少粉絲直覺他穿的粉紅色外套「帶賽」，因為之前摔到舞台下也是穿同樣一套衣服，因此不少粉絲激動喊話，希望阿信把衣服「燒了」，昨晚阿信也順應自由時報 ・ 10 小時前 ・ 3
50歲闆娘牙齦萎縮、牙縫變大 竟是每晚「一行為」惹禍
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台中一名經營排隊老店的50歲老闆娘，日前刷牙時，感覺牙齒敏感狀況加劇，且照鏡子發現牙齦萎縮、牙縫變大，連忙求助牙科醫師，這才發現原來是壓力過大造成內分泌失調，且夜夜磨牙造成牙齦退縮，經醫師建議睡覺時配戴軟式咬合板、選擇柔軟刷毛牙刷後，狀況才穩定下來。 收治病人的亞洲大學附屬醫院牙科主治醫師楊晉瑜表示，不少民眾照鏡子時...匯流新聞網 ・ 7 小時前 ・ 3
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 23
襪子到底要不要翻面洗？專家給答案 網驚：難怪洗完都還有味道
洗襪子時，你是「翻面洗派」還是「直接丟洗衣機派」？不少家庭成員各有習慣，也常為了洗法爭論不休。清潔與洗衣顧問おかみ指出，其實襪子的最佳洗法沒有絕對答案，而是要「依照髒污類型來決定」。 襪子內外 髒的其實不一樣 襪子內側主要沾染汗水、皮脂與角質，外側則容易附著灰塵、砂土與污漬。若將襪子翻面清洗，能更有效清除與皮膚直接接觸的油脂與汗垢；但如果外側沾滿泥沙，翻面反而可能洗不乾淨。おかみ指出，不同家庭成員若洗法不一致，久了就會出現異味或黑垢累積的差異。關鍵在「看髒在哪」： •內側油脂多→建議翻面洗•外側泥沙重→建議正面洗 也就是說，並非只能選一種方式，而是要依照實際汙染狀況調整。即使襪子標榜抗菌加工，只要污垢殘留，細菌仍可能滋生。建議定期搭配漂白劑使用，減少異味與黑斑形成。 翻面洗還有這個好處 翻面清洗能降低摩擦，保護印花與刺繡，對於卡通襪、童襪或特殊設計襪特別有幫助。但厚襪翻面洗後較不易乾，おかみ提醒： •脫水時間可稍微拉長•晾曬前記得翻回正面•整理襪型可避免鬆垂變形 保持清潔的「3步驟習慣」 1、脫下後立刻翻面（避免濕氣悶住）2、放入洗衣袋減少磨損3、晾曬前翻回正面（防止乾燥不均） 養成這常春月刊 ・ 8 小時前 ・ 18
富邦悍將》陳金鋒轉任董事長特助！ 老哥陳連宏確定離開
中職富邦悍將今天宣布教練團名單，原一軍打擊教練陳連宏確定將離隊，而日前富邦已宣布陳金鋒辭任總教練職務並轉任富邦育樂董事長特助。TSNA ・ 4 小時前 ・ 6
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 107
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 95
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 3
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 1