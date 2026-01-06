第5屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》 葉啟田領銜重現秀場風華

記者周毓洵／臺北報導

第5屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》即將在母親節檔期熱鬧登場，高雄流行音樂中心今（6）日舉行售票記者會，最吸睛的莫過於「一王二后」主持陣容黃西田、苗可麗、侯怡君首度合體亮相，搭配「寶島歌王」葉啟田久違現身，率領11位實力派卡司，宣告藍寶石大歌廳正式全面回歸。

久未公開露面的葉啟田，一登台就直言：「真的很開心，除了高興還是高興！」坦言疫情期間幾乎足不出戶，長時間一個人生活、煮粥度日，反而成了沉澱自我、回顧人生的時光。他形容那段日子像是在「靜心修道」，重新思考如何與人相處，也更珍惜能站上舞台唱歌的每一次機會。

談到再次參與藍寶石演唱會，葉啟田感性表示，高雄這幾年變化很大，藍寶石能走進最先進的音樂場館，讓秀場文化用最好的設備、最棒的舞台呈現給觀眾，「可以和歌迷一起再感受一次那個年代的娛樂氛圍，真的很感動。」他也親自澄清外界關心的健康傳聞，強調沒有失智問題，「唱歌完全不受影響！」

此次演唱會另一大亮點，便是黃西田、苗可麗、侯怡君3人首度搭檔主持。記者會上3人合唱「天天開心」炒熱氣氛，黃西田也透露，主辦單位多次誠意邀請，終於促成他與葉啟田「雙田合體」，直言這是許多長輩歌迷期待已久的畫面。苗可麗則表示，延續豬哥亮式秀場精神，是一種傳承也是最好的懷念；侯怡君則興奮直呼，能和兩位前輩同台，「一定會擦出很有趣的火花。」

第5屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》將於5月9、10日母親節檔期在高雄流行音樂中心海音館登場，門票與限量套票將於1月10日中午12時於ibon正式開賣。

侯怡君（左起）、黃西田、苗可麗首度合體主持第5屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》，被稱為「一王二后」陣容。（高雄流行音樂中心提供）

《真愛秀．藍寶石大歌廳》母親節檔期登場，盼吸引三代同堂走進海音館，共享秀場風華。（高雄流行音樂中心提供）

久未露面的「寶島歌王」葉啟田現身記者會，開心直呼能再站上舞台唱歌「只有感謝與歡喜」。（高雄流行音樂中心提供）