第5車視角曝光！政大雙學士學霸遭連4輾「倒內車道」亡命 他急切閃過

社會中心／林昱孜報導

政大雙學士畢業學霸溫男遭連4輾，倒臥內側車道畫面曝光。（圖／翻攝爆料公社二社）

政大畢業、擁有雙學士學位的25歲溫姓替代役男，25日深夜搭乘多元計程車返家，卻遭司機丟包於台64線，導致連續遭後方四車輾斃。全案疑點重重，該由誰負責更引起討論，家屬悲痛欲絕，溫男遭輾倒地畫面曝光，又再次掀起討論。

政大雙學士畢業學霸溫男遭連4輾，倒臥內側車道畫面曝光。（圖／翻攝爆料公社二社）

網友在《爆料公社二社》貼出第五輛車行車記錄器畫面，連續遭4台車輾過的溫男，側倒在快車道動也不動，駕駛發現後緊急變換車道，一旁停著的就是第一輛撞上溫男的白色自小客車。

第一輛撞上溫男的白色自小客車，停靠路邊等警方到場處理。（圖／翻攝畫面）

畫面曝光後引起網友討論，「丟在內車道真的超屌，時速80根本不可能閃」、「眼力真的很好，那個在橋緣下面路燈光明顯不足」、「在那個地方把人丟下 真的很扯耶！」、「沒看見就超扯了，輾過去，不會停車查看一下？」。

白色自小客車發現撞上溫男後，在路邊停下等待警方。（圖／翻攝畫面）

回顧此案，溫男前天凌晨利用手機APP叫車，在凌晨2時7分從台北市文山區興隆路二段某處上車，11分鐘後，在台64線遭司機趕下車，隨後遭到4車輾斃。多元計程車司機林男表示，溫男酒醉踹椅才起口角，但今（30）日出現一名友人還原當時應沒喝醉。

溫男二度遭黑色自小客車輾過，後續還有第3、第4車撞上，但當下選擇離開現場。（圖／翻攝畫面）

檢方原先諭令司機林男5萬元交保，由於尚有其他疑點加上家屬提出質疑，全案改列為「重大刑案」偵辦，並重新召開偵查庭，因案情需要，因此檢方考量後將其保釋金提高15萬，變成20萬元，未限制出境出海，日前林男已經完成程序交保。

