第50屆金鼎獎即日起報名 獎項獎金提高到20萬元

第50屆金鼎獎自即日起到115年1月30日止受理報名，參賽作品須為114年度1月1日至12月31日期間內，在我國首次出版發行的圖書、按期出版發行的雜誌，以及首次公開傳輸或發行的數位出版品與持續提供服務的數位出版營運模式。

金鼎獎獎項分為「雜誌類」、「圖書類」、「數位出版類」及「政府出版品類」，每年並評選出1位「特別貢獻獎」得主，以獎勵推動臺灣出版產業有具體成就或貢獻者，今年度並放寬雜誌類攝影獎報名限制，應檢附參賽攝影作品最少為一幀，以鼓勵參與雜誌製作的攝影人才踴躍參與。

文化部表示，適逢金鼎獎邁入第50屆，本屆起每個獎項獎金由新臺幣15萬元提高為20萬元，總獎金達940萬元，期盼能吸引更多優秀作品及出版從業人員參賽，並達到金鼎獎鼓勵出版產業目的。

文化部表示，創作出版自由是臺灣最珍貴的資產，出版產業記錄文化也傳承知識，呈現臺灣創意、求變的多元面貌，是臺灣重要核心價值。

第50屆金鼎獎除特別貢獻獎採書面報名外，其他一律採網路報名，第50屆金鼎獎獎勵辦法及報名須知，請參閱文化部獎補助資訊網。