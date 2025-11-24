第56屆世界兒童畫展屏山國小登場 作品綻放童趣與藝術光彩

第五十六屆世界兒童畫展在屏山國小登場，學生林弈圻（左）以作品「一邊甩尾一邊料理的跑車」榮獲國內作品比賽優選，右為屏山國小校長黃俊傑。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

第五十六屆世界兒童畫展即日起在左營區屏山國小登場，展出國外作品三十八件、國內作品八十四件，一共一百二十二件，非常適合親子觀賞，展期至十二月六日；其中屏山國小五年級學生林奕圻以作品「一邊甩尾一邊料理的跑車」，想像自己是賽車手，駕著跑車在賽車場上加速甩尾時，藉著動力烤著自己最愛吃的魷魚與烤雞，想像力相當豐富，榮獲國內作品比賽優選。

校長黃俊傑說，世界兒童畫展提供孩子們想像與揮灑的舞台，可以看見孩子們天馬行空的作品，每一幅作品都充滿童趣、創意與藝術張力，純粹感受孩子們的無限想像力與純真美感。

以「一邊甩尾一邊料理的跑車」作品榮獲國內作品比賽優選的林奕圻同學說，自己喜歡汽車，也喜歡美食，所以把它們結合在畫作中，這次獲得優選獎真的很激動，尤其是天馬行空的想法能在畫紙上實現，真是太高興了。

世界兒童畫展由中華民國兒童美術教育學會主辦，長年致力於推動「美感教育」與「跨文化藝術交流」，並在台灣及世界各地舉辦巡迴展覽。協會希望透過這場充滿童趣與想像力的藝術饗宴，讓孩子在創作中體驗美的力量，認識多元文化，並將藝術教育深耕校園，落實「美感扎根」的理念。