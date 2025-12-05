第56屆世界兒童畫展精采作品 大甲順天國小展示





中華民國第56屆世界兒童畫展「臺中市巡迴展暨頒獎典禮」（中區場次），於大甲區順天國小隆重舉行。本屆畫展匯集全球41個國家地區的精采作品，透過「巡迴展覽」、「頒獎典禮」及「教師成長研習」三大主軸，成功搭建起跨文化的藝術交流橋樑。

頒獎典禮當日，現場氣氛和煦熱絡，來自苗栗、台中、彰化、南投、雲林眾多熱愛兒童藝術教育的師長與家長踴躍參與。順天國小以悠揚的直笛節奏樂及熱情舞蹈社演出，拉開活動序幕。此次展出主題為「童心齊聚 童心無國界 畫筆繪夢想」 來自41國的兒童參賽者，充分展現藝術教育無限可能。

廣告 廣告

台中市非常重視藝術教育，李昭嫻督學特別代表教育局出席此盛會。順天國小校長陳素萍表示：「順天國小成立美術班至今也培育37屆的藝術人才，感謝學會能透過這一系列的活動，讓老師與家長得以更加了解孩子的內心世界，共同培養多元而豐富的藝術感知力。」學會理事長盧安來校長也表示：「學會是一群熱愛兒童藝術的教育先進所創，大家憑藉一股對藝術教育的熱誠，在世界嶄露頭角，真是不容易。」

活動特別強調，欣賞兒童畫不同於成人繪畫。「畫」是兒童遊戲的方式，也是他們獨特的表達語彙。欣賞者需「用眼觀察、用耳傾聽、更要用心感受」，才能深入理解畫作意涵，進而培養孩子更自信地展現自我。珍視並支持孩子們自由繪畫、享受創作的過程，是我們共同的責任。讓我們繼續以藝術為橋樑，陪伴孩子看見更寬廣的世界。

主辦單位誠摯邀請大眾一同走進孩子的創作世界，探索童畫背後的無限想像，並在兒童畫的色彩與創意中，重新發現教育的溫度。

更多新聞推薦

● 內政部將封網「小紅書」1年 鄭麗文：民進黨終究活成自己最討厭的樣子