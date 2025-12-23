第584旅戰備偵巡 陸軍最新M1A2T戰車首度上街頭

陸軍向美國採購的108輛M1A2T型艾布蘭式戰車，在接收2批共80輛後，第一個換裝的第584裝甲旅第3聯兵營，於10月31日正式成軍，今（23）日首度出動全新戰車行駛出營區，上街頭執行戰備偵巡訓練。

陸軍最新的M1A2T戰車，首度行駛在新竹街頭執行任務。(圖/軍聞社)

為了驗證部隊的應變制變能力，並遂行重要目標防護，陸軍第584旅今天實施營級單位戰備偵巡訓練，此次演練派遣M1A2T型戰車，偕同CM32/33型8輪裝甲車、CM34型8輪裝步戰鬥車、CM22型迫砲車，以及拖式飛彈悍馬車等各式車輛，機動前往新竹地區執行重要目標防護演練。透過實兵、實地、實車的方式，深化戰場經營，展現裝甲部隊強大的機動能力與堅實戰力。

今天清晨時分，官兵在天色未亮之際，即依序完成人員裝備檢整、通聯測試及車輛檢查。接獲命令後，旅長實施任務提示並下達作戰命令，隨即帶領車隊自營區出發。過程中，官兵隨時警戒周遭狀況，展現平時的精實訓練成果。

M1A2T戰車清晨實施機動。(圖/軍聞社)

部隊抵達重要目標區後，隨即進入戰術位置，執行戰力保存及重要目標防護，藉由模擬實況操演，熟稔作戰地區周遭環境與機動路線，並持續精進聯合作戰及跨單位協調訓練，驗證各級幹部對戰術運用的指揮與應變能力。

第584旅M1A2T戰車清晨在街頭行駛。(圖/軍聞社)

M1A2T戰車乘組員實施車輛、通聯檢測。(圖/軍聞社)

