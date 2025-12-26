第6代神車TOYOTA RAV4預購價曝光 汰舊換新99萬元起

〔記者楊雅民／台北報導〕被喻為神車的TOYOTA RAV4在台灣累計銷量已突破32萬輛，去年並拿下全球銷售霸主，全新第6代大改款TOYOTA RAV4將於下個月上市，和泰(2207)汽車今天搶先公布預購價，汰舊換新預購價99萬元起。

RAV4豪華版、尊爵版、尊爵+版、旗艦版預購價分別為104萬元、118萬元、123萬元、131萬元；汰舊換新預購價分別為99萬元、113萬元、118萬元、126萬元。RAV4 ADVENTURE 4WD預購價134萬元、汰舊換新預購價129萬；RAV4 GR SPORT 4WD預購價140萬元、汰舊換新預購價135萬元。

在安全方面，全車搭載最高46項主被動安全配備，導入TOYOTA目前最新智能TSS 4.0主動安全系統，其中前方偵測距離擴大1.7倍，水平偵測視野亦提升1.15倍，能更早掌握前方行車狀況，提前協助駕駛因應潛在風險，包含消費者高度重視的DRCC全速域主動式車距維持定速系統。

本次更新增FCTA前方橫向來車警示系統，可偵測前方左右橫向來車動態，當判斷有碰撞風險時，主動發出警示，降低事故發生的可能性；並同步新增DMC駕駛疲勞監測系統，當偵測到駕駛出現疲勞或注意力不集中時，即時主動提醒駕駛；PVM環景影像輔助系統更新增底盤透視功能，讓車主在行駛或停車時更安心。

科技配備搭載最新的TOYOTA Connect智能聯網系統，可透過專屬APP遠端遙控空調，預先調節車室溫度，提升舒適性，以及還可遠端遙控車門與車窗，完整掌握愛車狀態；TOYOTA並首度導入緊急求助功能，在行駛時若發生嚴重碰撞，將自動通報緊急聯絡中心，主動啟動救援流程。

座艙內更升級日本原裝12.9吋懸浮式音響主機，不僅提供高解析度及更靈敏的操作回饋，還同步整合空調控制、駕駛輔助系統設定等，並可無線連接Apple Carplay與Android Auto，搭配12.3吋全彩數位儀錶板並整合導航功能，打造更具科技感的智慧座艙。

第6代TOYOTA RAV4並採用全新第5代油電系統，讓RAV4不但擁有同級最佳油耗每公升24公里，最大綜效馬力提升至229 ps；RAV4 ADVENTURE與RAV4 GR SPORT車型更配備E-Four 4WD電子式四輪傳動系統，可讓最大綜效馬力達到239 ps，不僅駕馭樂趣有感升級，還兼具優異的油耗表現。

