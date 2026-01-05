第6代Toyota RAV4將採用高通Snapdragon Digital Chassis平台 提供軟體定義的娛樂與安全體驗

高通宣布Toyota豐田汽車第6代RAV4休旅車將採用車用解決方案Snapdragon Digital Chassis平台，為新款RAV4提供基於軟體定義的娛樂與安全體驗，在具備高解析度顯示器、直覺的觸控介面與靈敏的語音啟動控制之餘，具備先進AI技術。

Toyota於2025年5月下旬公布第6代RAV4，並於2025年12月7日在日本推出，計畫在全球超過180個國家導入新一代RAV4；Toyota強調新款RAV4是第一款採用Toyota旗下Toyota Woven開發的Arena軟體平台，並引領Toyota邁向軟體定義車輛，旨在提供娛樂與便利性之餘還具備增強的安全性，實現零交通事故的願景，並可持續透過軟體更新增強功能。

基於Snapdragon Digital Chassis的Arena平台將包含兩大特質，包括全新可個人化、支援語音辨識的新型多媒體系統，以及Toyota Safety Sense功能；其中Toyota Safety Sense可在駕駛發生突發狀況無法繼續駕駛時可自動減速並設法透過感測器將車輛停在路肩安全區域的EDSS功能(註：現階段解能在高速公路或汽車專用道路使用)，以及將偵測瞬間加速的突然加速抑制功能列為標準配備。

