第6代TOYOTA RAV4重磅搶市 汰舊換新最低入手價99萬

〔記者楊雅民／台北報導〕車市龍頭和泰(2207)汽車代理的重量級車款第6代TOYOTA RAV4休旅車今天正式上市，年銷量將挑戰3萬輛目標，和泰汽車總經理蘇純興表示，2026年台灣車市在政府「5+5」貨物稅政策激勵下，全年銷量會比去年好。

全新的RAV4提供2.5HYBRID油電動力，共有3種車型、6種等級，豪華版、尊爵版、尊爵+版、旗艦版建議售價分別為104萬元、117萬元、122萬元、130萬元，入門的豪華版汰舊換新價只要99萬元；RAV4 ADVENTURE 4WD建議售價133萬元、RAV4 GR SPORT 4WD建議售價139萬元。

同時首度搭載TOYOTA最新智能TSS 4.0主動安全系統，不僅偵測距離擴大1.7倍，水平視野也提升1.15倍，除了可掌握本車道前方的車輛動態外，更進一步偵測前方第2輛車，及相鄰的左右車道車輛，從容應對潛在風險。

除了「DRCC 全速域主動式車距維持定速系統」外，更新增了「FCTA 前方橫向來車警示系統」，可主動偵測前方左右的橫向來車，在判斷有碰撞風險時發出警示以降低事故機率。

同時加入「DMC 駕駛疲勞監測系統」，監測駕駛狀態，在分心或疲勞時主動提醒，為駕駛安全把關，「PVM 環景影像輔助系統」更新增了底盤透視功能，讓車主無論在行駛或停車時都能享有零死角的完整視野。

全新的RAV4也是首款搭載日本原廠「TOYOTA Connect 智能聯網系統」的車款，讓車主的用車體驗從上車前就開始升級，可透過手機APP遠端啟動空調，也能隨時遠端遙控車門與車窗，更首度導入「緊急求助功能」，當行駛中發生嚴重碰撞時，系統將自動通報緊急聯絡中心。

本次採用全新第5代油電系統，也使RAV4擁有同級最佳油耗24 km/l，也使最大綜效馬力提升至229 匹；ADVENTURE與GR SPORT車型更配備E-Four 4WD電子式四輪傳動系統，可讓最大綜效馬力達到239 匹。

和泰汽車董事長黃南光表示，RAV4自1997年導入台灣後，連續18年蟬聯進口車銷售冠軍，累計在台灣銷售已超過32萬輛，台灣自2025年12月26日開放第6代RAV4預接以來，累計訂單已突破5000張。

蘇純興表示，第6代RAV4價格比預期好很多，外型也很漂亮，樂觀預期元月接單就可破萬輛，直言個性化車款現在下訂，恐要等上3個月才能交車；RAV4在2019~2020年高峰期年銷量最高達3.1萬輛，今年雖然目標訂在3萬輛，仍有機會挑戰歷史新高。

