第6屆亞太根與芽青年高峰會 10國百餘位青年領袖參與





2025年第6屆亞太根與芽青年高峰會暨SIG跨校交流論壇在長榮大學舉行，高峰會以GenEarth Beyond！青年動起來為主題，有來自台灣、海地、坦尚尼亞、印尼、蒲隆地、菲律賓、日本等10國超過100位青年領袖參與。孫惠民校長表示，透過高峰會，成功搭起在地與國際青年合作的平台，為全球永續發展注入新能量，展現青年推動環境行動的重要角色與無限潛力。

第6屆亞太根與芽青年高峰會暨SIG跨校交流論壇，由長榮大學與國際珍古德協會共同舉辦。超過100位不同文化背景、不同語言的青年，在同一空間討論永續行動，以合作描繪世代共同的地球願景。活動為期2天，內容有論壇、工作坊及交流，也透過定向越野：攤位分享行動體驗等共同交流。

廣告 廣告

孫惠民校長表示，歷屆的亞太根與芽青年高峰會主題，都與珍古德博士的根與芽精神相互連結，目的是鼓勵青年們關懷動物、環境與社區，發揮永續發展的影響力。期許每位參與青年都能如同珍古德博士所說：「每一個人都是重要的一份子，每一個人都可以造成改變」，積極為永續未來創造改變。相信青年有跨越疆界與挑戰的能力。You have the power to go beyond — WE ARE CHANGEMAKERS。

活動邀請蒲隆地籍的韓國世宗大學Lewis Nkenyereye副教授，以推動世界非洲研究人員、工程師、創業家與科學家聯盟的經驗作青年培力經驗分享。珍古德博士的名言「Hope is not passive. Hope is the result of action. CHOOSE HOPE」成為活動的精神旗幟，也提醒青年們，世界是否變得更好，取決於我們是否願意開始。

接著由中正大學、屏東科技大學、成功大學、長榮大學、印尼Christian University of Papua、菲律賓Davao del SurState College、馬來西亞根與芽社團等，分享各校在永續領域的創新行動。內容包括重構大學與社區關係的計畫、里山經濟與生態旅遊的深耕、青年社會創業平台Hult Prize的實戰經驗等，讓參與者理解永續是可以被具體實踐的日常力量。

定向越野跑串起10個單位的行動展示，參與青年在奔走之間，看見不同國家如何面對日本上勝町的零廢棄生活哲學、荒野保護協會揭露菸蒂污染與快時尚的代價、菲律賓以培力農民提升水果與咖啡競爭力、印尼巴布亞以簡易技術協助漁民與婦女創造生計、長榮大學推動食物回收黑水虻計畫、女性生理教育、河川水質監測等問題。

活動邀請大潭社區前理事長黃錫家帶領青年們，認識台鐵沙崙支線的發展歷史、在地的變遷與挑戰。荒野保護協會則帶領作橋墩彩繪與回收瓶蓋拼貼，今年主題聚焦台南草鴞保育，瓶蓋由環保局及大南方資源再生公司提供，以廢棄物完成的作品象徵再生、共好與希望仍然可以被創造。

青年代表則共同擬定跨國可持續行動，包括響應每月１天素食、推廣跨文化理解以減少偏見與歧視等。最後，全體青年共同宣讀「Pledge for the Earth」，承諾回應珍古德博士留給世界的使命：為地球、為現在、也為共同的未來付諸行動。孫惠民校長表示，這場高峰會是珍古德博士離開後的第一個年代，這群青年正以新的方式，接下她留給世界的火炬。

更多新聞推薦

● 韓國瑜婉拒國政茶敘 民眾黨籲賴清德：最有效方式就是政黨主席直接公開溝通對談