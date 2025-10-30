第6屆臺灣科學節11/8起跑 5大科博館盛大展開

記者劉昕翊／臺北報導

「2025第6屆臺灣科學節」將於11月8、9日及15，16日在國立海洋科技博物館、國立臺灣科學教育館等5大科學博物館等地盛大展開，策劃科學演示、論壇、展覽及科學競賽等超過1700場次的科普活動，邀請全民一同參與科學盛宴。

教育部今（31）日舉辦「2025第6屆臺灣科學節」起跑記者會，由教育部政務次長劉國偉、國家科學及技術委員會副處長龔繼康等人出席，為精采的科學盛宴揭開序幕。此次活動不僅結合部屬5大科學博物館舉辦科普展演活動，也持續和國家科學及技術委員會與25個科普基地攜手合作，今年預計推出「論壇與研討會」14場次、「戲劇」82場次、「科學演示」315場次、「展覽與影展」544場次、「科學競賽」19場次、「工作坊」489場次、「科學市集」39場次及其他相關科普活動292場次，總計1794場次。

廣告 廣告

其中，基隆的國立海洋科技博物館推出「永續海洋工作坊」及「ARG實境解謎挑戰賽」透過實境解謎過程與手作體驗，反思海洋永續與人類的關係。臺北的國立臺灣科學教育館推出數學音樂劇「達巴瓦拉到你家」，以幽默又動感的方式介紹數學概念。臺中的國立自然科學博物館運用XR超實境技術，推出「XR奇幻探索」虛實展演，即時展現沉浸式場景，同時結合全新常設展「大地瑰寶」推出超人氣「吉娃斯愛科學布袋戲」，由泰雅族小女孩吉娃斯帶領大家探索奇妙的礦石世界。

高雄的國立科學工藝博物館帶來結合動力科學、環境教育、原住民科學等主題的「科學表演秀」，讓觀眾在欣賞表演的同時也能動手做實驗，而「原味市集」活動，則展現南臺灣原住民族文化，讓大眾在操作體驗中認識科學原理與應用。屏東國立海洋生物博物館推出「黃金海底城－海誓珊盟」劇場，將海洋知識融入戲劇，還有超熱門的「Silent Disco」，特別與高雄新生代在地樂團合作，讓海洋文化變得酷炫有趣。

另外，5大科學博物館均推出多項臺灣科學節限定優惠活動，在活動期間至5大科學博物館現場完成展廳電子集章任務，即可兌換限定好禮；臺灣科學節官方Facebook也推出線上互動活動，完成互動後，可獲得多款蘊含科學原理的「創意紙模」，參與線上活動還有機會獲得「2026年臺灣女性科學家電子年曆」。

此外，教育部持續邀請長期熱心舉辦各項科普活動的公私科研機構成為科普基地，例如，國家太空中心、農業部生物多樣性研究所、中央氣象署臺灣南區氣象中心、金屬工業研究發展中心及國家海洋研究院等共25個單位，科學節期間將在全臺各地舉辦科普展演活動，民眾可就近共襄盛舉。

教育部於今日舉辦「2025第6屆臺灣科學節」起跑記者會，為精采的科學盛宴揭開序幕。（教育部提供）

「2025第6屆臺灣科學節」將於11月8、9日及15，16日在5大科學博物等地盛大展開，策劃超過1700場次的科普活動。（教育部提供）

「2025第6屆臺灣科學節」將於11月8、9日及15，16日在5大科學博物等地盛大展開，策劃超過1700場次的科普活動。（取自臺灣科學節臉書）