【第6屆NGO領袖論壇】公私協力拓外交 體現臺灣價值
記者郭曉蓓／臺北報導
外交部長林佳龍昨日出席「NGO領袖論壇」並主持開幕式時表示，與非政府組織（NGO）的公私合作，將價值外交轉化具體合作倡議，展現臺灣有意義的國際參與能讓世界變得更好，尤其與烏克蘭合作案，將臺灣價值轉化成具體、永續的國際行動。
第6屆「NGO領袖論壇」昨日登場，以「總合外交的NGO實踐：經驗分享與成果展望」為主軸，由林佳龍致詞為論壇揭幕，經貿、民主、人道援助及數位韌性等跨領域專家與談，聚焦臺灣NGO在經濟外交、價值外交與同盟外交3大面向中所扮演的關鍵角色。
林佳龍指出，這是外交部今年首場大型活動，也是回顧NGO外交成果的機會，共同商討如何透過公私合作強化臺灣的外交量能。透過NGO外交，臺灣將以民主、自由以及人權為主軸的價值外交，轉化成可見、可信的具體合作倡議，這些努力都成為可執行的臺灣解方，且深受夥伴信任，展現臺灣有意義的國際參與能讓世界變得更好，也透過價值外交讓國際社會受益。
林佳龍表示，NGO在總合外交下，不再只是政策倡議的參與者，而是共同設計、共同執行的重要夥伴，共同擴大臺灣國際影響力。以去年9月赴波蘭見證臺烏簽署「重建童年：基輔地區弱勢孩童綜合支持計畫」合作了解備忘錄為例，該倡議促成基輔市官員、國際非政府組織（INGO）WeWorld 、臺灣家扶基金會的合作，將臺灣價值轉化成具體、永續的國際行動，更成為公私合作的模型個案。
林佳龍說，NGO是連結臺灣與世界不可或缺的力量，期望共同讓「人人都是外交官」不只是一句口號，而是透過實踐，共同強化臺灣「總合外交」的影響力。
