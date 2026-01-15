第6度對決！綠營台南市長初選陳亭妃獲勝 謝龍介恭喜：盼打場光明選戰
記者詹宜庭／台北報導
針對2026台南市長選舉，民進黨中央今（15日）公布黨內初選民調結果，最終由陳亭妃擊敗林俊憲，將代表民進黨第六度對決國民黨參選人謝龍介。對此，謝龍介受訪表示，「恭喜陳委員，最近這一年多她一直說跟我不熟，雖然跟我不熟，但我還是要誠摯地恭喜她贏得民進黨內初選，也期待未來可以打一場光明選戰」。
謝龍介受訪表示，對於結果並不感到意外，「恭喜陳委員，最近這一年多她一直說跟我不熟，雖然跟我不熟，但我還是要誠摯地恭喜她贏得民進黨內初選，也期待未來可以打一場光明選戰」。謝龍介說，自己不會動用網軍，也不會涉入光電，將會堂堂正正、光明正大地參與選舉，希望能讓台南市民重新找回光榮感，也希望未來11個月能打一場真正光明正大的選戰。
對於媒體問及「會覺得陳亭妃比較不好打嗎？」謝龍介指出，沒有誰比較不好打。當賴清德在2024總統大選中勝出後，他就已經意識到，台南市長選舉將會是賴清德的2028保衛戰，這是不爭的事實，在進入戰鬥位置後已準備好與賴清德正面對決。
媒體續問「對決陳亭妃有十足信心嗎？」謝龍介回應「那肯定啊」，在選舉過程中砍得刀刀見骨，兩邊陣營對他都帶有不同情愫，但他不會寄望於民進黨的分裂，而是認為民進黨33年來的執政「乏善可陳」，鄉親們想要改變，他們會迎接鄉親的期待，付出努力，最終完成鄉親的願望。
至於陳亭妃加入民進黨後，參選民代期間五度對決謝龍介，每次都成功擊敗謝，並自稱「謝龍介天敵」。對此，謝龍介表示，第一次選舉她就輸給自己800多票，沒什麼好在意的。她說自己是他的天敵，但他認為並沒有所謂的「天敵」。賴清德曾說自己是黑金與官商勾結的天敵，結果陳亭妃還是出線了，自己有信心贏得台南市長選戰。
另有媒體問及「陳亭妃與林俊憲能否完全團結？賴清德是否會幫陳亭妃站台？」謝龍介也酸說「會站台，但到時候各位可以看看他拉起陳亭妃的手時，是什麼樣的笑容。」
