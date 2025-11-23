「自由花蕊」常設展 呈現臺灣追求民主自由歷程

記者劉昕翊／臺北報導

「自由花蕊」常設展即日起在中正紀念堂1樓常設展廳登場，規劃5大單元，陳展家書、畫作、文物及繪本等豐富內容，展示自1945年至今，臺灣人民追求民主自由的歷程，盼引領全民看見臺灣人如何澆灌開創出自由的花蕊。

常設展今（24）日舉行開幕記者會，由文化部長李遠、文化部政務次長王時思、國立中正紀念堂管理處長張惠君等人出席。展覽內容包括5大單元，第1單元「世界浪潮」，回顧二次世界大戰後，全球爭取民主化與人權的重要事件，並對照臺灣民主大事記；第2單元「噤聲年代」，具象化臺灣在戒嚴時期的相關歷史。

第3單元「臺灣言論自由之路」，則述說1945年至今，一群不分省籍族群的先行者們前仆後繼，終於開創民主自由新篇章的歷史；第4單元「創傷」，透過政治受難者的生命劇場及家書，理解民主自由過程的艱辛；第5單元「綻放光華」，邀請民眾閱覽當代民主人權議題的書籍、漫畫、繪本、影視音作品，看見臺灣對於歷史的反思，也歡迎寫下心得，分享對於展覽的看法。

「自由花蕊」常設展即日起在中正紀念堂1樓常設展廳登場，規劃5大單元，陳展家書、畫作、文物及繪本等豐富內容。（記者劉昕翊攝）

第5單元「綻放光華」，邀請民眾閱覽當代民主人權議題的書籍、漫畫、繪本、影視音作品。（記者劉昕翊攝）

第5單元「綻放光華」，邀請民眾閱覽當代民主人權議題的書籍、漫畫、繪本、影視音作品，看見臺灣對於歷史的反思，也歡迎寫下心得，分享對於展覽的看法。（記者劉昕翊攝）

第5單元「綻放光華」，邀請民眾閱覽當代民主人權議題的書籍、漫畫、繪本、影視音作品，看見臺灣對於歷史的反思。（記者劉昕翊攝）

「自由花蕊」常設展今日舉行開幕記者會，由文化部長李遠、文化部政務次長王時思、國立中正紀念堂管理處長張惠君等人出席。（記者劉昕翊攝）