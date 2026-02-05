第60屆超級盃廣告大戰白熱化 30秒800萬元起 主打AI、減肥藥

數據顯示，去年超級盃透過電視與串流平台吸引1億2770萬次觀看，刷新紀錄。 (美聯社)

第60屆超級盃(Super Bowl)將於2月8日登場，場內尚未開踢，場外的廣告與廣告大戰早已白熱化。獲得轉播權的「國家廣播環球集團」(NBCUniversal)指出，今年廣告需求較往年更為熱絡，30秒廣告平均要價約800萬元，少數黃金時段甚至突破1000萬元，雙雙改寫歷史紀錄，凸顯品牌商正大舉回流電視行銷。

美聯社報導，國家廣播環球的全球廣告與夥伴關係主管馬歇爾(Mark Marshall)表示，超級盃廣告時段去年秋季賽開打前即銷售一空，完售速度為史上之最。公司高層形容，結合超級盃、奧運與美國職籃(NBA)全明星賽的2月，是名符其實的「傳奇2月」，其中40%的廣告商橫跨旗下多項體育賽事投放，70%超級盃客戶也同步押注奧運。

許多廣告商竭盡全力，希望觀眾在收看時能記住其品牌，因此在廣告中塞滿了各路名人，從坎達兒珍娜（Kendall Jenner，代表體育賭博公司 Fanatics Sportsbook）到喬治庫隆尼（George Clooney，代表外賣平台 Grubhub）；此外，還找來了歷久不衰的廣告指標，如啤酒廠百威克萊茲代爾馬（Budweiser Clydesdales），並利用對知名電影 的懷舊情結，例如「侏羅紀公園」（有線電視、家庭高速網路及電話服務供應商Comcast Xfinity）。

數據顯示，去年超級盃透過電視與串流平台吸引1億2770萬次觀看，刷新紀錄。在媒體環境多元的情況下，大型現場體育賽事成為少數仍能一次觸及龐大觀眾的管道，推升廣告價格與競爭熱度。

超級盃廣告向來被視為美國社會與產業風向的縮影，從2000年的「網路盃」（Dot-Com Bowl）、2022年的「加密貨幣盃」（Crypto Bowl），今年焦點轉向人工智慧(AI)與GLP-1減肥藥。

科技公司藉機展示AI應用與產品實力，健康與遠距醫療業者大舉宣傳體重管理藥物及癌症、腎臟疾病等篩檢服務；觀察家與學者直言，今年堪稱「GLP-1超級盃」。

名人代言與懷舊元素仍是廣告吸睛的關鍵，影視與體壇明星輪番上陣，搭配幽默敘事與經典品牌意象，強化情感連結。

行銷專家指出，在移民、戰爭等嚴肅議題籠罩下，多數廣告刻意避開政治與爭議，以輕鬆、搞笑的調性，讓超級盃持續成為全民娛樂與商業效益兼具的年度盛事。

