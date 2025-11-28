第62屆彰化大佛金像獎全國軟式網球錦標賽開打

第六十二屆彰化大佛金像獎全國軟式網球錦標賽，由市長林世賢開球。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

由彰化市公所主辦的第六十二屆「彰化大佛金像獎」全國軟式網球錦標賽，二十八日起連續三天在彰化縣立體育場健興網球場熱力展開，有來自全國各地共七十二隊、約七百多名隊員與教練參加，分為機關團體組、國小男子組、國小女子組、社會男子甲組、社會男子乙組、社會男子丙組、社會女子甲組及長春組等八組進行鏖戰。

彰化大佛金像獎軟式網球錦標賽，肇始於民國四十九年，由賴故市長通堯先生及軟網諸前輩發起，為慶祝八卦山之「大佛開光」典禮，推展觀光，提升軟網運動水準而舉辦，首屆於民國五十年五月二十日舉行，迄今已有六十三年歷史，為提倡軟式網球運動，發揮崇高體育精神，增進國民身心健康，紀念彰化大佛開光，加上歷屆組隊前來參加隊伍遍佈全省，高手如雲、屢創佳績，堪稱全國軟網比賽的一大盛事。

市長林世賢指出，大佛盃的特色是將八卦山大佛的比例縮小塑造佛像，並經過開光點睛，每屆冠軍可保管佛像一年；希望透過此一文化體育活動的傳承，能有助於城鄉的融合及促進經濟繁榮。

林世賢表示，這次活動感謝彰化縣政府租借健興網球場，提供比賽最佳場地，並且邀請彰化縣體育會軟式網球委員會總幹事陳浩裕協助競賽總策劃，另聘請中興大學附屬台中高農老師蔡和岑領軍的軟網專長師生擔任裁判，以求專業、公平及公開評判。