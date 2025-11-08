第68屆葛萊美獎入圍名單公開！肯卓克拉瑪收9項提名大贏家 與女神卡卡爭大獎
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導
第68屆葛萊美入圍名單於台灣時間今（8）日凌晨揭曉，由饒舌天王肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）獲9項提名成入圍大贏家，而流行天后女神卡卡（Lady Gaga）拿下7項入圍居次，拉丁天王 Bad Bunny 、小天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）和 R&B 才子 Leon Thomas 同獲6項提名位居第三。另外，超人氣 Netflix 動畫《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）原聲帶和夯曲〈Golden〉獲得5項提名；睽違4年發行新專輯《SWAG》的流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）也拿下4項入圍。
肯卓克拉瑪在今年2月的葛萊美獎上，就以〈Not Like Us〉橫掃5項大獎成為當晚最大贏家，本屆再以專輯《GNX》以及和SZA合作的〈luther〉等作品入圍9項，其中包含了「年度製作」、「年度歌曲」、「年度專輯」等3 項大獎，且都將對上女神卡卡、莎賓娜卡本特、Bad Bunny等勁敵，而肯卓和卡卡目前都已累積 「年度專輯」五度提名且皆未曾獲獎，此次獎落誰家引人關注。
莎賓娜卡本特在得知自己入圍 6 項大獎後，在社群上貼出一張手比愛心的照片並寫下「6項提名，我又驚又喜，充滿感激。感謝葛萊美！」而為《Kpop 獵魔女團》中的女團HUNTR/X主唱魯米（Rumi）一角獻聲的EJAE也在稍早受訪時，分享自己得知好消息的反應：「入圍一個就夠了，這已經是超乎所求且夠難達成了，但是天啊，獲得好幾個入圍簡直是太瘋狂了！我停止哭泣後，想著我現在是在做夢嗎？」第68屆葛萊美頒獎典禮將於美國時間2026年2月1日於洛杉磯 Crypto.com 體育館舉行。
第 68 屆葛萊美獎重點入圍名單：
年度製作 Record of the Year
Bad Bunny〈DtMF〉
莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）〈Manchild〉
多琪（Doechii） 〈Anxiety〉
怪奇比莉（Billie Eilish）〈WILDFLOWER〉
女神卡卡（Lady Gaga）〈Abracadabra〉
肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）、SZA〈luther〉
查普蘿恩 （Chappell Roan）〈The Subway〉
ROSÉ & 火星人布魯諾（Bruno Mars）〈APT.〉
年度專輯 Album of the Year
Bad Bunny《DeBÍ TiRAR MáS FOToS》
小賈斯汀（Justin Bieber）《SWAG》
莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）《Man's Best Friend》
Clipse, Pusha T & Malice《Let God Sort Em Out》
女神卡卡（Lady Gaga）《MAYHEM》
肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）《GNX》
Leon Thomas《MUTT》
造物主泰勒（Tyler, The Creator）《CHROMAKOPIA》
年度歌曲 Song of the Year
女神卡卡（Lady Gaga）〈Abracadabra〉
多琪（Doechii） 〈Anxiety〉
ROSÉ & 火星人布魯諾（Bruno Mars）〈APT.〉
Bad Bunny〈DtMF〉
HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI〈Golden〉
肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）、SZA〈luther〉
莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）〈Manchild〉
怪奇比莉（Billie Eilish）〈WILDFLOWER〉
最佳新人 Best New Artist
奧莉維亞迪恩（Olivia Dean）
KATSEYE
The Marías
艾狄森芮（ Addison Rae）
sombr
Leon Thomas
艾力克斯華倫（Alex Warren）
蘿菈楊（Lola Young）
最佳流行演出 Best Pop Solo Performance
小賈斯汀（Justin Bieber）〈DAISIES〉
莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）〈Manchild〉
女神卡卡（Lady Gaga）〈Disease〉
查普蘿恩 （Chappell Roan）〈The Subway〉
蘿菈楊（Lola Young）〈Messy〉
最佳流行重唱／團體演出 Best Pop Duo / Group Performance
辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo） & 亞莉安娜（Ariana Grande）〈Defying Gravity〉
HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI〈Golden〉
KATSEYE〈Gabriela〉
ROSÉ & 火星人布魯諾（Bruno Mars）〈APT.〉
SZA、肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）〈30 For 30〉
最佳流行演唱專輯 Best Pop Vocal Album
小賈斯汀（Justin Bieber）《SWAG》
莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）《Man's Best Friend》
麥莉（Miley Cyrus）《Something Beautiful》
女神卡卡（Lady Gaga）《MAYHEM》
靈魂巨人泰迪（Teddy Swims）《I've Tried Everything But Therapy (Part 2) 》
