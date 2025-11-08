《第68屆葛萊美》入圍名單揭曉 饒舌天王肯卓克拉瑪獲9項提名成大贏家
第68屆葛萊美入圍名單於台灣時間今（8日）凌晨揭曉，饒舌天王Kendrick Lamar（肯卓克拉瑪 ）獲9項提名成入圍大贏家，而流行天后Lady Gaga（女神卡卡）拿下7項入圍居次，拉丁天王Bad Bunny、小天后Sabrina Carpenter（莎賓娜卡本特）和R&B才子Leon Thomas同獲6項提名位居第三。另外，超人氣Netflix動畫《KPop Demon Hunters（Kpop 獵魔女團）》原聲帶和夯曲〈Golden〉獲得5項提名，睽違4年發行新專輯《SWAG》的流行天王Justin Bieber（小賈斯汀）也拿下4項入圍。
肯卓克拉瑪在今年二月的葛萊美獎上，就以〈Not Like Us〉橫掃5項大獎成為當晚最大贏家，本屆再以專輯《GNX》以及和SZA合作的〈luther〉等作品入圍9項，其中包含了「年度製作」、「年度歌曲」、「年度專輯」等4大通類中的 3 項大獎，且都將對上女神卡卡、莎賓娜卡本特、Bad Bunny等勁敵，而肯卓和卡卡目前都已累積 「年度專輯」五度提名且皆未曾獲獎，此次獎落誰家引人關注。
莎賓娜卡本特在得知自己入圍6項大獎後，在社群上貼出一張手比愛心的照片並寫下：「6項提名，我又驚又喜，充滿感激。感謝葛萊美！」而為《Kpop 獵魔女團》中的女團 HUNTR/X 主唱魯米一角獻聲的EJAE也在稍早受訪時，分享自己得知好消息的反應：「入圍一個就夠了，這已經是超乎所求且夠難達成了，但是天啊，獲得好幾個入圍簡直是太瘋狂了！我停止哭泣後，想著我現在是在做夢嗎？」
而為角色米拉獻聲的 Audrey Nuna 也表示當下有許多情緒湧現，除了純粹的喜悅以外，也相當震驚：「這段旅程對我們所有人來說有多麼漫長，同時感受到這段旅程的痛苦與有如雲霄飛車般起伏的情緒，一切都在同一瞬間湧上心頭。」第 68 屆葛萊美頒獎典禮將於美國時間 2026 年 2 月 1 號於洛杉磯 Crypto.com 體育館舉行。
《第68屆葛萊美獎重點入圍名單》
年度製作 Record of the Year
Bad Bunny〈DtMF〉
Sabrina Carpenter（莎賓娜卡本特）〈Manchild〉
Doechii（多琪） 〈Anxiety〉
Billie Eilish（怪奇比莉）〈WILDFLOWER〉
Lady Gaga（女神卡卡）〈Abracadabra〉
Kendrick Lamar（肯卓克拉瑪 ）、SZA〈luther〉
Chappell Roan（查普蘿恩 ）〈The Subway〉
ROSÉ&Bruno Mars（火星人布魯諾）〈APT.〉
年度專輯 Album of the Year
Bad Bunny《DeBÍ TiRAR MáS FOToS》
Justin Bieber（小賈斯汀）《SWAG》
Sabrina Carpenter（莎賓娜卡本特）《Man's Best Friend》
Clipse, Pusha T & Malice《Let God Sort Em Out》
Lady Gaga（女神卡卡）《MAYHEM》
Kendrick Lamar（肯卓克拉瑪）《GNX》
Leon Thomas《MUTT》
Tyler, The Creator（造物主泰勒）《CHROMAKOPIA》
年度歌曲 Song of the Year
Lady Gaga（女神卡卡）〈Abracadabra〉
Doechii（多琪） 〈Anxiety〉
ROSÉ&Bruno Mars（火星人布魯諾）〈APT.〉
Bad Bunny〈DtMF〉
HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI〈Golden〉
Kendrick Lamar（肯卓克拉瑪）、SZA〈luther〉
Sabrina Carpenter（莎賓娜卡本特）〈Manchild〉
Billie Eilish（怪奇比莉）〈WILDFLOWER〉
最佳新人 Best New Artist
Olivia Dean（奧莉維亞迪恩）
KATSEYE
The Marías
Addison Rae（艾狄森芮）
sombr
Leon Thomas
Alex Warren（艾力克斯華倫）
Lola Young（蘿菈楊）
最佳流行演出 Best Pop Solo Performance
Justin Bieber（小賈斯汀）〈DAISIES〉
Sabrina Carpenter（莎賓娜卡本特）〈Manchild〉
Lady Gaga（女神卡卡）〈Disease〉
Chappell Roan（查普蘿恩）〈The Subway〉
Lola Young（蘿菈楊）〈Messy〉
最佳流行重唱／團體演出 Best Pop Duo / Group Performance
Cynthia Erivo（辛西婭艾利沃）&Ariana Grande（亞莉安娜）〈Defying Gravity〉
HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI〈Golden〉
KATSEYE〈Gabriela〉
ROSÉ&Bruno Mars（火星人布魯諾）〈APT.〉
SZA、Kendrick Lamar（肯卓克拉瑪）〈30 For 30〉
最佳流行演唱專輯 Best Pop Vocal Album
Justin Bieber（小賈斯汀）《SWAG》
Sabrina Carpenter（莎賓娜卡本特）《Man's Best Friend》
Miley Cyrus（麥莉）《Something Beautiful》
Lady Gaga（女神卡卡）《MAYHEM》
Teddy Swims（靈魂巨人泰迪）《I've Tried Everything But Therapy (Part 2) 》
