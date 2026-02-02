第68屆葛萊美 肯卓克拉瑪抱5獎

第68屆葛萊美獎頒獎典禮台灣時間2日上午登場，由BLACKPINK成員Rose與火星人Bruno Mars以〈APT.〉揭開典禮序幕，演出讓Rose寫下歷史，成為首位站在該舞台表演的韓國女歌手；而本屆入圍9項的肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）最終抱回5座大獎，不僅是最大贏家，更讓他生涯累積27座獎項，成為葛萊美史上獲獎最多的饒舌歌手。另一項紀錄則是壞痞兔（Bad Bunny）勇奪最大獎「年度專輯」，成為葛萊美史上首位獲得該殊榮的拉丁語歌手。

儘管Rose憑著〈APT.〉入圍3項獎，可惜的是該曲最終並未獲得評審青睞。不過韓國音樂今年在葛萊美寫下歷史，動畫《Kpop 獵魔女團》原聲帶〈Golden〉拿下「最佳視覺媒體歌曲 」，成為史上第一首獲葛萊美肯定的K-Pop歌曲。EJAE上台領獎後感性表示：「我以身為韓國人為傲。從小到大，人們甚至不知道韓國在哪裡，或是韓國是個什麼樣國家。而現在能聽到〈Golden〉這首歌在世界各地的角落被傳唱，看著大家逐字逐句地唱著韓文歌詞，這簡直不可思議！」

女神卡卡淚謝未婚夫

女神卡卡今年總共入圍7項大獎，她的未婚夫麥克波蘭斯也在專輯《MAYHEM》中擔任詞曲創作人，因此共同入圍「年度專輯」，她獲得最佳流行演唱專輯與最佳舞曲流行錄音獎，上台前先放閃親吻未婚夫，上台後則落淚表示，「我必須謝謝我的伴侶麥克，你每天都在我身邊，那種支持我感激不盡，這一年來你和我一起為這張專輯付出了巨大的心力。」

值得一提的是，葛萊美獎有一位來自台灣的評委，正是前高師大校長張壽山之女張正馨，她每年依法可推薦符合條件的音樂作品送審葛萊美獎。她認為台灣其實早已具備足以參與世界級評選的實力，並點名費玉清、江蕙、張惠妹都是她認為可貴的台灣人選，更特別提到吳克群整體風格也是國際音樂評審體系高度重視的核心價值。