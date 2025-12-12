第7屆樂齡教育奉獻獎頒獎 教育部將推30+無界大學

教育部政次劉國偉: 教育部將推30+無界大學

高雄市大寮區樂齡學習中心69歲柯進聰獲志工奉獻獎 笑著找到自己名字

高雄市大寮區樂齡學習中心69歲柯進聰獲志工奉獻獎

教育部為了獎勵表揚投入樂齡教育、積極奉獻著有績效的個人和團體，今天(12日)舉辦「第7屆樂齡教育奉獻獎頒獎典禮暨樂齡學習論壇」。這屆共130件進入決審，評選出38位個人及10個優秀的團體，並頒發114年度訪視各縣市政府執行樂齡學習政策績優獎共4個特優等及7個優等獎，肯定地方政府推動樂齡學習績效。

桃園市龍潭區樂齡學習中心樂齡太鼓社團以「戰鼓聲起，鼓動未來」揭開頒獎序幕。

教育部劉國偉政務次長在頒獎典禮中勉勵各得獎個人、團體及縣市政府，在臺灣邁入超高齡社會的同時，應加強預防重於治療，落實終身學習政策，建構完善的樂齡學習體系。

廣告 廣告

劉次長指出，教育部推動了很多備受好評的樂齡政策，像在全臺各地成立將近 300多個樂齡學習中心，還有1000多個社團、80幾個樂齡大學，第三人生大學政策也將放寬，可適用年齡從55歲為原則降到30歲以上，轉變成30+無界大學、無任何界線的大學。

教育部指出，「志工奉獻獎」得主平均65歲，其中，獲獎者之一的高雄市大寮區樂齡學習中心69歲柯進聰，被大家暱稱為「樂齡馬蓋先」，他分享，他親手打造麵包土窯、腳踏車果汁機，吸引男性學員參與活動，更默默陪伴失怙的國中生以砌磚造窯方式療癒自我，順利考上高中，重新展望人生。他笑說這是他人生第一次獲獎，感到非常開心。