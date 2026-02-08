第7屆浮現祭 擴大規模

芒果醬。



（圖：浮現音樂）

▲芒果醬。



（圖：浮現音樂）

由台中市政府新聞局協辦多年，中台灣最代表性的「浮現祭」即將於2月28日至3月1日在台中清水開唱。新聞局表示，2026年浮現祭正式宣布擴大規模，近來公布了所有演出名單以及兩日演出時間表，今年的演出陣容已超過百組海內外音樂人及樂團，刷新去年紀錄，成為在台灣開春最受歡迎、參演團體最多的指標性音樂節。

新聞局長欒治誼表示，浮現祭今年邁向7週年，已成功建立台中在地音樂祭品牌，自活動舉辦以來，參與人次逐年攀升，為清水帶來龐大的觀光效益及商機。

廣告 廣告

浮現祭創辦人老諾表示，此次演出陣容海外音樂人比例首度突破四成，涵蓋日本、韓國、泰國、澳洲等地，而台灣也有超過50組音樂人／樂團演出，更期待海外音樂人可以和台灣的樂團和創作者有更多交流機會。此次浮現祭持續發揮「冒險音樂祭」的主題，大膽邀請韓國樂團新秀CAN」T BE BLUE及演唱《二十五、二十一》的韓國九零年代傳奇樂團JAURIM紫雨林等堅強陣容。

而JAURIM紫雨林曾在23年前受邀來台參加海洋音樂祭，睽違許久再次來台演出，成員們也表示，很期待這次久違的舞台，很高興能再次見到台灣溫暖又充滿熱情的粉絲們，在台灣遇見了許多親切又美好的人，能再次和大家一起相聚，真的感到非常開心。

新聞局提到，此演出陣容還包括被日本潮團Nul-barich主唱JQ發掘的北海道的音樂人REJAY、近期泰國竄紅的可愛新生代歌手pami等，展現著多元的創作能量。台灣本土代表也有美秀集團、deca joins、麋先生 MIXER、怕胖團 PAPUN BAND、芒果醬 Mango Jump 等多組樂團參與，歡迎樂迷一起感受新鮮音樂，讓二月台中清水成為冒險精神的重要文化座標。