第7屆漂鳥舞蹈平臺登場 14國舞者激盪當代能量

第七屆漂鳥舞蹈平臺12/19起一連三天，將帶來26部多元風格舞作

漂鳥舞蹈平臺藝術總監賴翃中表示，希望實踐對舞蹈創作的想像，並感受各方匯聚的能量

OISTAT國際劇場組織執行長魏琬容表示，「漂鳥舞蹈平臺」為臺灣年輕人搭建一座通往世界的橋樑

優尼客當代馬戲團，呈現新作《假想敵》

由翃舞製作主辦、獲選為2025 Taiwan Top演藝團隊及藝術未來行動專案支持的「2025第七屆漂鳥舞蹈平臺」，來自14個國家、34位頂尖編舞家將在12月19日至12月21日齊聚臺灣戲曲中心小表演廳，演出26部風格迥異的精彩舞作。透過「 Showcase 特邀作品」與「 Selection 精選作品」兩大單元，連續三天打造一場高強度的舞蹈馬拉松，這不僅是臺灣編舞家飛向國際的起點，更是觀眾飽覽世界當代舞蹈光譜的絕佳機會。

廣告 廣告

翃舞製作藝術總監賴翃中表示，漂鳥舞蹈平臺匯聚來自臺灣、南韓、日本、香港、馬來西亞、義大利、澳洲、以色列、比利時、美國、法國、荷蘭、葡萄牙、新加坡等地的藝術家，展現當代舞蹈跨文化、多元形式的創作能量。不同於以往，本屆作品從性別等當代議題出發，並在舞蹈語彙與技術上持續突破，涵蓋馬戲結合當代舞、街舞融合當代舞，以及傳統元素轉化為當代表現的創作形式。國際陣容方面，邀請來自香港、具國家級地位的重量級藝術家梅卓燕，以及南韓藝術家以傳統道具結合當代舞蹈進行創作；臺灣作品則以寺廟文化融合當代精神，呈現在地文化轉化的深度與創新。透過多國藝術家齊聚交流，促成不同文化與身體語彙的對話，也讓臺灣舞蹈創作在國際視野中展現獨特樣貌。

賴翃中藝術總監並說明，在國際交流的過程中，漂鳥舞蹈平臺也為臺灣舞蹈帶來新的啟發。相較於臺灣，國外藝術家在作品表達上更為直接且大膽，善於運用個人化的身體語言回應社會議題，為在地創作者提供多元觀點；而臺灣舞者與藝術家則擁有深厚的文化底蘊，融合傳統舞蹈、當代舞、現代舞與西方舞蹈元素，形成多元文化交織的身體語彙，逐漸成為國際策展人關注的新聲音。除展演外，平臺也重視教育與人才培育，透過走入校園交流、串聯包括臺北藝術大學、臺灣藝術大學、臺北市立大學以及韓國綜合藝術大學，並策劃4校聯演節目，期望建立從教育、專業實務到產業與國際發展的完整鏈結，為臺灣舞蹈藝術注入持續成長的動能。

翃舞製作表示，今年活動也舉辦「漂鳥舞蹈工作坊」，邀請法國、南韓、臺灣及比利時的編舞家親自授課，讓臺灣舞者有機會近距離學習國際多元的身體技巧。相關演出資訊可上漂鳥舞蹈平臺臉書粉絲專頁查詢。