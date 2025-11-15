第7屆走鐘獎來了！Andy老師「黑西裝走紅毯」曝心聲：看留言看到哭

第7屆走鐘獎紅毯上，多位知名YouTuber齊聚一堂，成為眾人矚目焦點。入圍5項大獎的Andy老師，以黑色西裝搭配親切笑容亮相，展現從人生谷底重生的堅強毅力；而氣勢磅礡的Dcard Video團隊則以「中世紀歐洲黑幫」造型集體現身，入圍8項大獎成為本屆入圍最多獎項的大贏家之一。此外，瘦身成功的志祺77身著白色襯衫飄逸登場，薔薔則以性感透視禮服展現迷人曲線，各路創作者爭奪年度大獎的結果即將揭曉。

Andy老師穿著黑色西裝亮相走鐘獎紅毯，受訪時曝光心聲。（圖／翻攝走鐘獎頒獎典禮YT）

近期話題度最高的YouTuber Andy老師首度以個人頻道，入圍第7屆走鐘獎一共5大獎項，成為紅毯上的焦點。儘管與前女友家寧一家的官司，因此頻頻登上新聞版面，他依然努力維持生活步調，持續拍片走出屬於自己的人生。Andy老師表示，自己已經好幾夜睡不好，也因為一直閱讀粉絲留言，感動到眼淚不斷流下。他同時也曝光現在的拍片理念，在旅行過程中遇見的台灣人和台灣的風景都會給他一些靈感，他的創作都來自真實的生命過程，也感謝大家的鼓勵與支持。

廣告 廣告

Dcard Video入圍本屆走鐘獎一共8個獎項，聲勢浩大現身紅毯。（圖／翻攝走鐘獎頒獎典禮YT）

同樣踏上紅毯受到關注的還有Dcard Video團隊，所有成員合體現身，聲勢浩大。一群人黑壓壓亮相，氣勢磅礡，因為今年一共入圍8項大獎，與TheDoDoMen一起成為本屆入圍最多的大贏家。Dcard Video團隊成員表示，他們一直以來都是走一種黑幫感，因為黑幫有種代表家庭的感覺，去年是日本黑幫主題，今年則是轉生到中世紀的歐洲黑幫。

薔薔穿著透視禮服火辣登場，秀出自己的好身材。（圖／翻攝走鐘獎頒獎典禮YT）

紅毯上最帥的非志祺77莫屬，瘦身成功的他身著白色襯衫飄逸現身。而最辣的則是薔薔，她以透視禮服轉身秀出身材曲線，前來爭奪年度個人創作者獎，最終獎落誰家，答案將在晚間揭曉。

更多 TVBS 報導

Andy老師來了！走鐘獎紅毯秒變追星現場 超狂驚人狀態曝

走鐘獎登場！Andy撕家寧爭5獎、黃明志陷命案 入圍大贏家是他們

曾同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎「6合照」驚見神巧合：不寒而慄

Andy再出手語帶玄機！發文時機配彩虹旗被解讀藏意 網炸鍋討論

