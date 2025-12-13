第7度登小巨蛋! 羅志祥週末開唱 300發煙火提前跨年

生活中心／綜合報導

藝人小豬羅志祥，出道30周年，演唱會從高雄、日本、新加坡等地，終於回到台北。周末兩天在台北小巨蛋演出，第一天就嗨翻全場，不但有全球首唱的新歌，還邀請國際級嘉賓DJSODA驚喜同台。

一開場就是煙火連發，連七首舞曲，直接把小巨蛋嗨到最高點。藝人羅志祥"做伙"：「我怨嘆這個 無情無義的社會，想要講啥物，我這馬攏沒資格，講袂出心內話，我早就已經後悔。」

羅志祥30巡迴演唱會週末回到台北小巨蛋，開場就連七首舞曲，嗨翻全場。（圖／民視新聞）

歌迷超大福利，羅志祥新歌全球首唱，就在這。他也笑說，唱這麼久這首歌終於中了。藝人羅志祥：「我出那麼多首單曲，好不容易這首台語歌中了，我的媽呀！我以後真的要變成台語歌手唱跳的，所以我也覺得我已經到了47歲，我希望可以唱一些人生的歌，這些人生的歌不是我的，是屬於我跟你們的歌。」

羅志祥30巡迴演唱會週末回到台北小巨蛋，請來國際級嘉賓DJ SODA。（圖／民視新聞）

藝人羅志祥出道30周年演唱會，走過高雄、日本新加坡等地方，終於回到台北。抒情歌、舞曲接連讓粉絲一飽眼福和耳福，最後還有個超大彩蛋。藝人羅志祥：「DJ SODA」來自韓國的DJ SODA，驚喜現身，把現場變成國際電音派對，羅志祥周末連續兩天都要陪嗨翻小巨蛋，陪粉絲提早跨年。

















