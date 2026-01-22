第7次達陣！0050除息「秒填息」211萬股民樂翻 0056填息率近7成

0050第七度上演秒填息。翻攝Yahoo股市



元大投信兩大國民ETF今天（1／22）同步除息，正好搭上台股強彈逾600點順風車，兩檔ETF除息讓不少投資人樂翻。擁有211萬名受益人數的元大台灣50（0050）今天一開盤立刻成功填息，元大高股息（0056）也表現不俗，盤中最高填息近7成，兩檔國民ETF合計逾363萬名受益人，將在過年前2月11日入帳利息紅包。

0050自分割後，受益人數狂增，最新1月6日受益人數已來到211萬3798 人，資產規模截至昨日已來到1兆1045億元。0050今天除息1元，持有一張能領息1000元，以最新淨值71.74元估算，因為每半年配息一次，年化配息率為2.78％。

廣告 廣告

0050歷來31次除息皆成功填息，本次更是第7次當日達陣，除息表現穩健，也被視為國民ETF，穩居ETF人氣王。

至於0056，昨日公告今年第1季配息，每一張實際配發金額為0.866元，與前一次配息相同，昨天若手上持有一張0056能領息866元。若以0056除息首日參考價37.344元，盤中最高觸及37.94元，填息率68.82％。以0056最新淨值37.2元估算，每季配息一次，年化配息率達9.31％。

更多太報報導

基隆火災2死4傷 消防小隊長殉職！氧氣面罩讓給受困住戶傳噩耗

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背