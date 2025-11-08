第73屆全縣運動會隆重開幕 王副縣長表揚全運會優秀選手
【記者 謝雅情／南投 報導】南投縣第73屆全縣運動會11月8日至11日舉行，8日上午在縣立體育場隆重開幕，由副縣長王瑞德主持開幕儀式，並表揚114年全國運動會中為南投爭光的優秀選手與教練，過程熱鬧隆重。
當天，縣議員全文才、張秀枝，縣議會秘書長李孟珍、南投市長張嘉哲、草屯鎮長簡賜勝、竹山鎮長陳東睦、集集鎮長吳大村、國姓鄉長邱美玲、名間鄉長陳翰立、中寮鄉長廖宜賢、水里鄉長葉銘豐、仁愛鄉長江子信，都親自帶隊出席，鹿谷鄉、信義鄉、埔里鎮、魚池鄉則有秘書帶動參與，各鄉鎮及縣府團隊，陣容堅強，強棒盡出，力創佳績。
王副縣長說，本屆運動會以「觀光首都、宜居城市、健康活力、幸福南投」為主題，不僅展現南投得天獨厚的山水風光與人文底蘊，更象徵縣府致力推動健康、活力與幸福生活的願景。今年共有13,557名選手及隊職員參賽，涵蓋36個競賽項目，場地遍布全縣28處，並動員超過1,600名裁判、工作人員與志工參與。開幕式特別表揚114年全國運動會中為南投爭光的優秀選手與教練，感謝他們以汗水與毅力為縣爭取12金、7銀、12銅的亮眼成績，讓「南投之光」在全國舞台上閃耀發光，其中金牌共68人次，銀牌25人次，銅牌27人次，合計共120人次（均含教練），總獎金達14,110,000元。
王副縣長表示，運動不只是競技，更是一種精神與態度，能讓人超越自我、挑戰極限，也讓南投的光芒更加耀眼。縣府近年秉持「全齡宜居、創新永續」的施政理念，持續推動基層體育發展，完善體育獎助學金制度，並規劃興建南投市、草屯鎮及埔里鎮樂活運動館，優化學校運動設施，積極培育在地體育人才，期盼更多南投選手能在全國乃至國際舞台上發光發熱。近年來，縣府更成功舉辦多項大型與國際級體育活動，展現南投作為「運動之都、健康之城」的無限潛力，讓全民參與運動成為生活的一部分，使每一位南投子弟都能因運動而更健康、更幸福，為南投贏得更多榮耀。
教育處表示，本縣在114年全國運動會中南投代表隊表現傑出，成績優異，勇奪12金、7銀、12銅，於非六都縣市中名列第3，展現南投體育的堅強實力與不懈精神，為縣爭取最高榮譽；縣府特別在縣運會中表揚為縣爭光的優秀選手與教練，以資嘉勉。
開幕儀式由平和國小太鼓表演及大會舞表演拉開序幕，大會舞由300位舞者帶來氣勢磅礡的排舞揭幕，舞出青春節奏與南投活力，象徵縣民團結向前、充滿朝氣的精神。隨後運動員、會旗進場，進行運動員宣誓，接著聖火進場，體現體育薪火相傳的意義，經由聖火點燃將全場氣氛推向高潮。
開幕典禮後，南投縣立體育場廣場同步舉辦「南投縣良質米食暨農特產品饗宴」，由13鄉鎮市農會共同參與，提供各地特色美食與農特產品，讓參與者一邊享用在地美味，一邊感受運動與文化結合的熱情氛圍。縣府誠摯邀請鄉親朋友共同參與這場屬於南投的年度運動盛會，以運動凝聚熱情、以健康迎接幸福南投，共同見證第73屆全縣運動會的光榮時刻，讓「健康活力、幸福南投」的光芒在賽場上持續綻放。（照片記者謝雅情翻攝）
