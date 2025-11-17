第73年南部展高雄文化中心展出 徵畫得獎作品、企業典藏量歷年之冠

戰後高雄市第一個畫會「中華民國臺灣南部美術協會」今年「第七十三年南部展」於高雄市文化中心至真堂一、二館舉行，囊括會員及全國徵件得獎作品共計八十六件，展出作品皆為藝術精心創作，展期自即日起至十一月廿五日止，歡迎民眾把握機會前往欣賞。(見圖)

主辦單位今(十七)日說明，「中華民國臺灣南部美術協會」簡稱「南部展」，一九五三年由留日畫家劉啟祥等前輩畫家共同成立，一九九七年成為全國性立案的藝術團體，提供南部地區甚或是來自臺灣各地藝術家交流互動的重要平台，創立公募(徵畫)制度培育美術人才，積極投入美術傳承七十三年，開枝散葉，培育無數藝術家。去年十月受邀參加台中文化局舉辦「凝結核-縱貫北中南美術團體特展」，梳理七十年以上美術團體(台陽展、中部展、南部展)的發展脈絡及其對台灣美術發展的重要影響。二○二二年「中華民國臺灣南部美術協會」榮獲高雄藝文界最高榮譽「第十二屆高雄文藝獎」，由此可見南部展長年在藝術推廣與發展之成就。

在全國徵件方面，今年共二百一十件參賽，得獎作品三十三件，此外，為鼓勵藝術新秀創設收藏獎，於創作者同意下得由企業或個人收藏得獎作品，藉由藝企結合推廣藝術；這次九月廿二日~十一月九日徵畫得獎作品首展的捐助典藏作品選圖活動中，已被企業界典藏九件作品，數量是歷年之冠，足見長期推動已漸漸展現成果。

第七十三年年度大展匯集了五十三件會員作品及三十三件全國徵件得獎作品，類別為油畫、水彩、粉彩、壓克力、複合媒材、墨彩與膠彩等，來展現創作者的能量和藝術風貌。

第七十三年南部展二○二五全國徵畫得獎名單如下：金牌獎：范姜明華。銀牌獎：陳永清。銅牌獎：陳玉鳳。優選：陳永煜、陳麗娟、蔣麗雲、湯嘉明、蔡文彰、吳品儀、廖學聰。入選：黃奎竣、陳彬彬、鍾麗玉、蘇慧堅、黃盈、游秋菊、張耀慶、張杏熙、許育綸、汪倩玉、林登隆、吳美虹、張簡晴理、邱錦佐、傅遠超、彭郁珊、鄭采湘、孫玉佳、許筱莉、林芸萱、鍾秉華、王鶯桂、鄭晴臻。