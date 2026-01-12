第77屆德國紐倫堡國際發明展 彰化獲3金1銀佳績
【記者林玉芬/彰化報導】第77屆「2025年iENA德國紐倫堡國際發明展」彰化獲得3金1銀佳績，發明人阮柏翰、林伯星各奪下1面金牌、施瑞源奪下1面金牌及1面銀牌，為彰化縣爭光，縣長王惠美特別公開表揚並賀喜得獎者。
王惠美表示，彰化建縣超過三百年，人才濟濟，在全球最大歷史最悠久，有「發明界奧斯卡」稱號的「iENA德國紐倫堡國際發明展」，從21個國家274家參展商展示540多件參賽發明品中脫穎而出，阮柏翰、林伯星、施瑞源3人勇奪3金1銀佳績，是彰化人的驕傲。
第77屆(2025)紐倫堡國際發明展，臺灣榮獲26面獎牌，4面由彰化人榮獲，分別由彰化縣傑出發明人國立勤益科技大學阮柏翰同學團隊發明的「遠端車廂之遙控快速降溫控制裝置」獲得金牌1面；國立臺北大學林伯星教授發明的「坐姿辨識模型之建立方法及坐姿辨識系統」獲得金牌1面；鹿港鎮達榮牙醫診所施瑞源醫生發明的「人體工學鎚、斧結構」獲得金牌1面及「牙科析量器及析量方法」獲得銀牌1面。
經濟暨綠能發展處表示，臺灣競爭力關鍵就是「創造力」，有許多優秀的發明家與研發人才，讓臺灣企業搶得先機、傲視全球，希望透過此次表揚，激勵縣民發揮「用創造改造生活，用實作成就夢想」的創新思維。
iENA德國紐倫堡國際發明展在114年11月1日至11月3日舉行，21個國家540多件發明品參加競賽，臺灣代表團提出29件優秀技術作品參加競賽，共榮獲26面獎牌。因評審公正，規模宏大，有許多來自全球各地的參展者，在國際享有最高權威的聲譽，今日展出獲獎的每項作品，都是發明人精益求精的智慧，獲各界肯定為最高殊榮。這些傑出表現，不只是彰化，更是全體台灣的榮耀，堪稱是閃耀國際的彰化之光。
