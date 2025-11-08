【第78屆醫師節慶祝大會】賴總統：提升醫療服務品質 守護國人健康

記者謝承宏／臺北報導

總統賴清德昨日出席「第78屆醫師節慶祝大會」，並親自頒發「終身醫療奉獻獎」等獎項。其中，三軍總醫院院長陳元皓少將因長期帶領三總致力軍陣醫療、提供軍民優質醫療服務，獲頒「臺灣醫療典範獎」肯定。賴總統指出，政府將啟動「健康臺灣深耕計畫」，並持續推動癌症篩檢擴大等多項政策，與醫界攜手打造韌性醫療體系，提升全民健康福祉。

將與醫界推動健康臺灣深耕計畫

「第78屆醫師節慶祝大會」昨日於臺北圓山大飯店舉行，由賴總統頒發「終身醫療奉獻獎」、「臺灣醫療典範獎」及「行醫滿70年資深醫師獎」予獲獎醫師。賴總統致詞時表示，政府將持續與醫界攜手，推動「健康臺灣深耕計畫」政策，規劃5年投入約489億元，讓醫界擁有更多創新思維與資源，解決第一線的醫療問題；賴總統也指出，充足的醫療服務經費是提升品質的關鍵，明年健保總額將達9883億元，政府再投入199億元，總規模突破1兆82億元，預算將用於提升醫療服務品質、設備更新及人才培訓，更鼓勵醫療院所為員工加薪，改善工作條件。

賴總統針對癌症防治政策進行說明，包括降低篩檢年齡及增加癌症篩檢範圍等，經費從去年28億元，提高預算至68億元，截至10月已逾400萬人次接受篩檢，並推動「癌症新藥基金」，協助經濟弱勢病患，縮小醫療資源落差，目標在2030年前將癌症標準化死亡率降低1/3，讓民眾健康福祉進一步受益。

賴總統說，「健康臺灣」國家政策不僅包含醫療，也涵蓋營養、心理健康、運動等各面向，政府將會一一推出具體措施，讓全國民眾都能實際感受到生活在臺灣不只是經濟愈來愈好，也能愈來愈健康。

三總院長獲頒臺灣醫療典範獎

在昨日的頒獎典禮中，三總院長陳元皓少將代表醫院獲頒「臺灣醫療典範獎」，陳院長表示，此項殊榮不僅是對三總醫療團隊專業與努力的肯定，更象徵國軍醫療體系與時俱進的成果。他指出，三總身為軍醫體系的核心，深知在軍事任務與醫療照護間取得平衡的重要，全體人員將持續秉持「忠真勤勉」信念，深耕軍陣醫療，融合科技與人文，強化國家醫療安全韌性，不僅在戰時是軍事醫療先鋒，平時更是民眾健康的守護後盾。未來，三總將積極導入智慧醫療、推動國家醫療韌性、深化社區健康服務，讓三總醫療專業深植軍心，也溫暖民心。

