【第78屆醫師節慶祝大會】賴總統：提升醫療服務品質 守護國人健康
記者謝承宏／臺北報導
總統賴清德昨日出席「第78屆醫師節慶祝大會」，並親自頒發「終身醫療奉獻獎」等獎項。其中，三軍總醫院院長陳元皓少將因長期帶領三總致力軍陣醫療、提供軍民優質醫療服務，獲頒「臺灣醫療典範獎」肯定。賴總統指出，政府將啟動「健康臺灣深耕計畫」，並持續推動癌症篩檢擴大等多項政策，與醫界攜手打造韌性醫療體系，提升全民健康福祉。
將與醫界推動健康臺灣深耕計畫
「第78屆醫師節慶祝大會」昨日於臺北圓山大飯店舉行，由賴總統頒發「終身醫療奉獻獎」、「臺灣醫療典範獎」及「行醫滿70年資深醫師獎」予獲獎醫師。賴總統致詞時表示，政府將持續與醫界攜手，推動「健康臺灣深耕計畫」政策，規劃5年投入約489億元，讓醫界擁有更多創新思維與資源，解決第一線的醫療問題；賴總統也指出，充足的醫療服務經費是提升品質的關鍵，明年健保總額將達9883億元，政府再投入199億元，總規模突破1兆82億元，預算將用於提升醫療服務品質、設備更新及人才培訓，更鼓勵醫療院所為員工加薪，改善工作條件。
賴總統針對癌症防治政策進行說明，包括降低篩檢年齡及增加癌症篩檢範圍等，經費從去年28億元，提高預算至68億元，截至10月已逾400萬人次接受篩檢，並推動「癌症新藥基金」，協助經濟弱勢病患，縮小醫療資源落差，目標在2030年前將癌症標準化死亡率降低1/3，讓民眾健康福祉進一步受益。
賴總統說，「健康臺灣」國家政策不僅包含醫療，也涵蓋營養、心理健康、運動等各面向，政府將會一一推出具體措施，讓全國民眾都能實際感受到生活在臺灣不只是經濟愈來愈好，也能愈來愈健康。
三總院長獲頒臺灣醫療典範獎
在昨日的頒獎典禮中，三總院長陳元皓少將代表醫院獲頒「臺灣醫療典範獎」，陳院長表示，此項殊榮不僅是對三總醫療團隊專業與努力的肯定，更象徵國軍醫療體系與時俱進的成果。他指出，三總身為軍醫體系的核心，深知在軍事任務與醫療照護間取得平衡的重要，全體人員將持續秉持「忠真勤勉」信念，深耕軍陣醫療，融合科技與人文，強化國家醫療安全韌性，不僅在戰時是軍事醫療先鋒，平時更是民眾健康的守護後盾。未來，三總將積極導入智慧醫療、推動國家醫療韌性、深化社區健康服務，讓三總醫療專業深植軍心，也溫暖民心。
總統賴清德昨日出席「第78屆醫師節慶祝大會」，頒獎表揚優良醫界人員。其中，三軍總醫院院長陳元皓少將帶領三總團隊長期致力軍陣醫療專業、服務軍民，獲頒「臺灣醫療典範獎」。賴總統肯定獲獎者守護國人健康，期透過政府「健康臺灣深耕計畫」等政策，持續提升醫療服務品質，照顧全民健康。（記者謝承宏攝）
總統賴清德指出，政府將啟動「健康臺灣深耕計畫」，並持續推動癌症篩檢擴大等多項政策，與醫界攜手打造韌性醫療體系，提升全民健康福祉。 （總統府提供）
總統賴清德昨日出席「第78屆醫師節慶祝大會」，頒獎表揚優良醫界人員。（總統府提供）
總統賴清德昨日出席「第78屆醫師節慶祝大會」，頒發「行醫滿70年資深醫師獎」予獲獎醫師。（總統府提供）
其他人也在看
石崇良出席醫師節慶祝大會 (圖)
中華民國醫師公會全國聯合會8日在台北圓山大飯店舉辦「第78屆醫師節慶祝大會」，會中並頒發多組獎項表揚在醫療領域無私奉獻的醫師們，衛福部長石崇良（圖）應邀出席。中央社 ・ 1 天前
樂天女孩2026桌曆開賣！若潼穩居銷量冠軍 河智媛緊追其後
樂天女孩2026桌曆開賣！若潼穩居銷量冠軍 河智媛緊追其後EBC東森娛樂 ・ 1 天前
郭富城晉升3寶爸曝心聲 高雄開唱撩萬名台粉喊「吻我」
【緯來新聞網】天王郭富城在台出道35年，今（8日）首度登上高雄巨蛋開唱，帶著去年開跑的ICONIC巡緯來新聞網 ・ 1 天前
明年健保總額破兆 總統呼籲替醫療人員加薪 解決「五大皆空」困境
賴清德總統今(8)日出席「醫師節慶祝大會」，表示明(2026)年度編列的健保總額將首度破兆，除了持續醫療器材更新與人員訓練外，政府將推動健保改革，增加醫療點數計算，也期盼私立院所能替員工加薪，讓醫界留得住人才，解決國內「內外婦兒急」五大皆空的困境。 中華民國醫師公會全國聯合會8日舉辦第78屆「醫師節慶祝大會」，賴清德總統親自出席並頒發終身醫療奉獻獎、台灣醫療典範獎等獎項。總統致詞時除代表國人祝賀醫師節快樂外，也感謝醫界365天全年無休，在一線守護國人的健康。 總統表示，醫師出身的自己雖然已離開第一線，但一直沒有離開醫療服務的領域，不論是擔任國代、立委、市長甚至是總統，只是角色有所不同。也希望政府能與醫界、社會共同合作，不僅讓民眾壽命延長，也能活得健康。 總統指出，醫療經費不能被擠壓，這將影響醫療品質，甚至損害民眾健康福祉。過去幾年來健保總額的成長率多約為3點多，但從2024年開始，政府以高推估5.5%的成長率編列健保總額，而明年會再加上199億元的公務預算，加總後健保總額將首度超過新台幣1兆元。 總統強調，政府持續改善醫療服務品質，當預算充裕時，除了該買的設備要買，該有的人才要訓練外，中央廣播電台 ・ 1 天前
保費惹議喊卡後同框總統！ 石崇良：當衛福部長「壓力大」
健保補充保費改革，一度讓民怨炸鍋，導致中央緊急喊卡，目前也暫緩規劃。行政院政委陳時中就認為，原本的方案跟健保精神有衝突。就在爭議延燒兩天後，衛福部長石崇良8號整天的公開行程，都與總統賴清德同框，石崇良在致詞時也笑稱，衛福部長真的最難做，因為總統有醫師專業的背景，讓他壓力很大。 #健保#保費改革#衝突東森新聞影音 ・ 1 天前
台中２男吵架 １人腹遭刺「臟器外露」送醫
記者陳金龍／台中報導 台中市大里區內新街八日下午發生一起持刀刺殺案，分別六十一歲、五…中華日報 ・ 1 天前
國訓中心成立49年首辦家庭日 選手、教練家人齊聚同歡樂
國家運動訓練中心今天舉辦成立49年來首場「Sing a song, Fun along家庭日」，邀請培訓隊選手、教練及職員工與家人齊聚一堂，共度一個充滿笑聲與感動的午後時光，也為即將到來的202...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
水星將逆行射手！命理師示警：人際溝通易有誤會 12星座週運一次看
牡羊座本週要學會放慢腳步。水星逆行將影響出行、考試與文書運，容易一時衝動而犯小錯。木星逆行則讓你思考家人或住處的議題，也可能想搬家或重新整理生活空間。記得別急著做決定。金牛座本週財務與合作將成為焦點。有人可能延遲付款或出現帳務誤會。水星逆行在第八宮，請確...CTWANT ・ 1 天前
川普派兵波特蘭「維穩」？美法官裁定非法 頒布永久禁令
美國總統川普以「維穩」為由，不顧反彈聲浪，強勢向各州派出數百名國民兵進駐，但在俄勒岡州的波特蘭一直踢到鐵板！英國廣播公司（BBC）8日報導，美國法官禁止川普在波特蘭部署國民兵。先前法院以暫時禁令組止川普越雷池一步，這次更是首度頒布永久禁令。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
懷疑女友劈腿！毒販糾眾持球棒痛毆情敵 強押上車擄人
花蓮縣壽豐鄉7日上午發生一起暴力擄人案件，一名男子遭人當街毆打後被強行押上車帶走。吉安分局接獲報案後立即成立專案小組展開追緝，調閱上百支監視器掌握嫌犯行蹤，於案發不到2小時內在台11丙線發現涉案車輛，成功救出被害人並逮捕5名嫌犯，同時查扣球棒、一級毒品海洛因及二級毒品安非他命等證物。中天新聞網 ・ 1 天前
桌球》排名資格第4次賽 巴黎奧運國手簡彤娟出線
115年中華桌球排名資格賽進入後半段，今天結束第4次賽角逐，女子組巴黎奧運國手簡彤娟擊敗同屬國泰人壽削球新星陳佳宜，7年內第5度當選國手；合作金庫銀行蘇珮綾也擊敗昔日學姐陳思羽出線。男子組由馮翊新、黎彥君取得排名賽席位。TSNA ・ 1 天前
楊謹華眼見「媽媽失控」！竟綑綁手腳、嘴貼膠帶丟進浴缸 笑認：滿爽的
楊謹華在《看看你有多愛我》裡不僅面臨女兒遭綁架，竟還反綁自己的母親在浴缸中，楊謹華笑稱：「那場戲其實拍起來滿爽的。」飾演母親的古名伸坦言：「可以理解女兒的作為！」鏡報 ・ 1 天前
足球／出於健康考量 足協理事長王麟祥正式請辭
近期風波不斷的中華民國足球協會，理事長王麟祥在今天召開的理事會中正式請辭，中華足協指出， 王麟祥此次主要出於健康考量，感謝理監事與協會團隊於任內的共同努力與支持，並期盼未來協會能延續改革方向，持...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
補充保費改革爭議！健保總額將破兆 賴清德：將調整給付結構
國人平均餘命已增長至80歲左右，賴清德昨天出席「台灣醫學會學術演講會」和「醫師節慶祝大會」表示，國人不健康年數也有8年之久，代表平均有10％的時間可能臥病在床、坐輪椅或生活需要照料，「這是非常可惜的事情」。為讓健保永續發展，他說，今年健保總額預算核定約9286億元...CTWANT ・ 16 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 8 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 1 天前
中職／古久保健二落淚道別！樂天領隊曝換總教練原因 球迷憤怒批：有夠羞辱的
[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導中華職棒樂天桃猿今（9）日稍早宣布率領球隊拿下本季台灣大賽總冠軍的古久保健二將卸任一軍總教練職務，震撼球迷，也傳出古久...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 3 小時前
「鳳凰」逼近會放颱風假？各縣市侵襲機率曝光 3縣市破80%
颱風鳳凰目前仍在朝菲律賓呂宋島靠近當中，不過根據氣象署路徑預測，颱風進入南海後將北轉朝台灣前進，預計12日時最接近台灣，據氣象署暴風侵襲機率圖，最高的縣市為台南市、嘉義縣市，加上颱風外圍環流與東北季風台視新聞網 ・ 6 小時前