第78屆醫師節表揚大會 陳光復出席表彰「天使團隊」 感謝守護鄉親健康的無私奉獻





澎湖縣醫師公會6日舉行「第78屆醫師節表揚大會」，縣長陳光復親臨頒獎，表彰22位傑出醫師，肯定他們長年深耕本縣醫療服務、以專業、熱忱守護鄉親健康的卓越貢獻。

陳光復表示，醫事人員是澎湖最堅強的「天使團隊」，不論是基層醫療、急重症照護、公共衛生防疫等，皆展現高度專業與使命感。他向所有醫師及醫護同仁致上最深敬意，正因有天使團隊守護，澎湖的醫療品質得以持續提升。

澎湖縣醫師公會理事長周明河表示，每位受獎醫師都是澎湖醫界的重要力量，都為地方醫療貢獻良多，也期盼透過醫師節表揚，讓社會看見醫師群體的辛勞與努力。

114年度醫師節表揚名單：匡勝捷、蔡文祥、陳家銘、蔡文生、洪建福、陳賢生、廖鴻璋、胡曉峯、田炯璽、王良財、鄭旭智、莊富凱、賴俊吉、胡彼得、陳世傑、李政鋒、黃尚誠、周明河、謝祖錚（年資55年）、黃晴峰（年資53年）、陳友邦（年資47年）、謝鵬輝（年資46年）。

