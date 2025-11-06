第79屆商人節暨金商獎 頒獎

中華民國全國商業總會日昨於台北福華大飯店盛大舉辦第79屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮，多國駐臺代表蒞臨，獲獎企業踴躍參與，現場冠蓋雲集。（見圖）

第79屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮，經過嚴格的評選，計有60位獲獎者脫穎而出，每一位都是各行業的標竿典範，對臺灣的經濟成長貢獻良多，深獲各界嘉許與肯定。

全國商業總會理事長許舒博表示，台灣以商業與貿易為本，因此「商業走得穩，經濟與稅收就會穩，百姓生活也會更好」。許理事長樂觀看待台美關稅前景，認為憑藉台灣的經濟韌性，業者都可以順利邁向新的里程，他也感謝政府編列特別預算，協助產業轉型升級，他相信只要朝野和諧，國人目標一致，台灣的經濟一定會越來越好，國人的生活更加富足。

本屆獲獎的「優良外國駐臺商務單位」在協助我國拓展國際市場、促進雙邊經貿及加強友好關係方面，貢獻卓著。其中，「聖克里斯多福及尼維斯大使館」持續深化合作，經貿總額年年成長；「法國在臺協會」為臺灣在歐洲的重要夥伴，並於本年度世界衛生大會重申支援台灣參與世界衛生組織；「義大利經濟貿易文化推廣辦事處」積極推動台義經貿與文化交流，成效顯著；「台北馬來西亞友誼與貿易中心」指出，臺灣為馬來西亞第4大貿易夥伴，並持續推動簽證與移民便利化合作；「西班牙商務辦事處」則從經貿對話復談到海水淡化及科技研發交流，皆取得豐碩成果。

今年獲選為「優良老店」的企業，包括昕翰興業（水根行）、林源美香店、郭榮市、復元堂等，堅守傳統工藝與文化精神，更積極推動品牌創新，賦予老字號嶄新的時代價值。此外榮獲「菁英老店」殊榮的大房豆干、王大夫一條根、李亭香等品牌，經過技藝的傳承，融合創新思維與多元行銷，成功打入新世代市場，展現傳統品牌歷久彌新、不斷進化的生命力。