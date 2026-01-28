第8刷看到哭！蘇巧慧包場《冠軍之路》 神秘大咖現身全場暴動

即時中心／顏一軒報導

回顧台灣隊在2024年世界棒球12強賽奪冠的《冠軍之路》紀錄片，上映迄今票房已衝破7100萬，為鼓勵基層學子，民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨（27）日晚間與立委伍麗華Saidhai•Tahovecahe、新北市議員蘇錦雄 Paylang•Caya，攜手中華民國會計師公會全國聯合會，共同舉辦電影《冠軍之路》包場活動，不僅邀請到新北市原住民族語推廣老師、新北明德高中、樹林高中、鶯歌工商等3校師生、三鶯部落的學童，「神秘嘉賓」副總統蕭美琴也受邀出席，現場超過兩百人一同重溫台灣隊奪冠的感動瞬間。蘇巧慧表示，從這部電影可以看出，不論外界多麼不看好，只要對自己有信心，持續努力，一定能在更大的舞臺上發光發熱。





蕭美琴指出，當初她看到台灣奪得世界冠軍的感動，是來自球場上的感動，但昨天觀看電影時的感動，來自電影中每位選手所承受的壓力、身上的傷口，以及各自用何種心態面對挫折與挑戰，最後的成果也展現出台灣隊驚人的鬥志與韌性，才能打破外界的不看好，奪得世界冠軍，更團結所有台灣人。

蕭副總統（中）昨晚驚喜現身《冠軍之路》包場活動。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

蕭副總統也於現場勉勵年輕世代，每個人都有曾經不被看好的經驗，但是只有自己可以決定自身的態度，就如同這次奪冠的過程一樣，一路上台灣人面臨各種挑戰與艱辛，但終究會讓世界看到台灣的名字，她也邀請大家進戲院一起體會運動場上不服輸的精神。

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧昨晚包場請新北明德高中、樹林高中、鶯歌工商等3校師生、三鶯部落的學童觀看《冠軍之路》。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧則透露，這已經是她「第8次」觀看《冠軍之路》，即便劇情早已熟稔於心，但每當看到球員們在挫折中咬牙堅持，仍讓她數度感動落淚。蘇巧慧指出，去（2025）年12強的冠軍之路，其實就像台灣過去幾年的境遇，過程總會遭遇許多困難，但台灣人從來沒有灰心，依然扶持彼此、並肩前行，才能在國際舞台上被世界看見。蘇巧慧也以此勉勵學生，不論外界多麼不看好，只要對自己有信心、持續努力，一定能在更大的舞臺上發光發熱。

蘇巧慧昨晚包場請新北明德高中、樹林高中、鶯歌工商等3校師生、三鶯部落的學童觀看《冠軍之路》。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

她進一步說明，自己長期與會計師公會合作投入公益，去年透過她的媒合，公會不僅前進新北烏來原民聚落，也走訪五股關心弱勢孩童，捐贈物資與支援經費，今（2026）年更進一步邀請青年學子觀看這部轟動全台的《冠軍之路》，希望透過影像的力量，和大家一同見證台灣得來不易的榮耀與成就。

蘇巧慧昨晚包場請新北明德高中、樹林高中、鶯歌工商等3校師生、三鶯部落的學童觀看《冠軍之路》。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧也說，昨天的電影包場有許多原住民學子、老師出席，而《冠軍之路》這部紀錄片不僅記錄了多位原住民球員的表現，同為原住民的龍男導演更選擇以阿美族語作為整部電影的最後一句話，深具意義。她期許透過這場放映，鼓勵每一位原民青年找回自己的名字，並為自己的身分與文化感到驕傲。

會計師公會全國聯合會理事長張威珍則強調，會計師公會長年關心基層民眾，並自2007年起每年歲末年終皆發起白米捐贈活動，但公會能做的不只是物資的捐贈，更希望透過社會資源的串接，回饋社會並支持青年世代，因此昨日包場邀請明德高中、樹林高中、鶯歌工商等多所學校的師生一同觀影，希望大家都能一起見證台灣隊克服重重困難，奪得世界冠軍的熱血瞬間。





