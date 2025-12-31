第8屆公視董事審查僅4人通過 李遠表達強烈遺憾

公視董監事延宕1年多，文化部今天(31日)終於召開「第8屆公共電視董事及監察人審查委員會」進行審查作業。14位董事候選人中，僅國家表演藝術中心前董事長朱宗慶等4人通過門檻，現任7名董事全數未獲通過，董事人數未達法定額度，導致第8屆公視董事會依舊難產。文化部長李遠對此結果表達強烈遺憾，並表示將儘速請行政院提出新名單。

依《公共電視法》規定，公視董事會應由11至15名董事組成，其中1人為員工董事；另設監察人3至5人。「第8屆公共電視董事及監察人審查委員會」由立法院國民黨、民進黨及民眾黨等各黨團推舉15位民間專家學者組成，負責本次審查作業。

31日審查會共有12位委員親自出席，另有3位委員委託代理出席。此次為112年(2023年)《公共電視法》修法後首次選任，董監事審查同意門檻由原本的四分之三下修為三分之二。14名董事候選人中，加計已確定產生的公視員工董事，只要通過10人即可組成董事會。

第一輪投票結果僅朱宗慶、政大廣播電視系專任副教授王亞維、台北藝術大學副校長林劭仁，以及信誼基金會董事長張杏如通過審查門檻，其中張杏如獲得14票，為最高票。

其餘10名董事候選人中，現任7位公視董事包括施振榮、洪馨蘭、陳湘琪、舒米恩・魯碧、黃兆徽、廖嘉展及盧彥芬全數未能續任；另外，丁菱娟、汪兆謙及聞天祥也未通過審查。

首輪票數過半但未達門檻者進入第二輪投票，施振榮等6人仍未通過；第三輪則針對獲得9票同意的洪馨蘭及黃兆徽再行表決，結果依舊未達同意門檻，其中以宏碁創辦人施振榮未能續任最讓外界意外。

監察人部分則相對順利，馬天宗、馬秀如、高文宏及劉啟群4人均於第一輪即通過審查，已達法定足額人數。

對於投票結果，審議過程中其實已見端倪。有國民黨推舉的審查委員指出，本次董事提名名單中現任比例偏高，但本屆公視運作爭議不少，包括Taiwan Plus相關問題，質疑「現任董監事難道沒有責任？」結果顯示現任董事果然全數落馬。

審查委員黃世鑫則直言，未通過名單充分反映審查委員的政黨結構，若制度不改，未來投票恐怕將「永無寧日」。黃世鑫：『(原音)我是要提醒立法院以後再推薦所謂的社會公眾人士的時候，希望能夠打破這個按照政黨比例委員的政黨比例來推派，要不然的話永無寧日了。所以問題出在立法院，出在立法院所推派的社會公正人士他必須要去改變他的做法，要不然的話。公共電視永遠就是一個政治力角力的一個場所啦。』

文化部長李遠則表示很對不起那些勉強同意被行政院提名的人，他要公開向這些被提名人道歉。對於現任董事7人全數未能通過，李遠認為除了他們過去對於公視的貢獻被全然否定，董事會的經驗也將無法傳承，他質疑「難道他們真的這麼不行嗎？」並表示「這不是羞辱，什麼才是羞辱？」對於這個結果，李遠認為未來在邀請被提名人時只會越來越困難。

李遠強調，面對今日審查委員會的結果，他除了懇請所有董、監事繼續協助公視運作，也將儘速向行政院報告，提出足額候選人接受第二次審查。(編輯：沈鎮江)