第8屆公視董事首次審查會議 僅4人通過、未達組成門檻【涉己新聞】

公視董事會至少11名成員，其中員工董事1名已經選出。所以在14名候選人中，必須審查通過10人才可組成董事會。今只審查通過4名董事，行政院必須再提名第二波董事候選人名單，才能組成第8屆公視董事會。

至於今日通過的4位董事，分別為：政大傳播學院副教授王亞維、朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶、北藝大副校長林劭仁、信誼基金會董事長張杏如。其中張杏如拿到14票同意票通過，是通過董事中最高票的。