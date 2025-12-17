第8屆公視董監事候選名單出爐！朱宗慶、施振榮入列 12/31召開審查會

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

公視現任第7屆董監事任期已屆滿逾半年，提名名單已延宕將近1年。文化部今（17）日正式公布第8屆董監事候選人名單，包括14名董事、5名監察人，背景涵蓋傳播、藝文、影視、科技、教育等跨領域專家學者以及企業組織經營者。文化部長李遠期盼，這份名單能獲得審查委員高度支持，順利組成公視第8屆董事會，審查會議則預計於12月31日召開。

公視現任第7屆董監事任期已屆滿逾半年，提名名單已延宕將近1年。文化部今（17）日正式公布第8屆董監事候選人名單。（圖／翻攝Google maps）

文化部表示，依據《公共電視法》規定，公視董事會置董事11到15人，其中1人為員工代表；監察人3到5人，董事、監察人皆為無給職。除公視基金會企業工會已推派數位內容部製作人張世傑作為員工董事代表，行政院提名14名董事候選人以姓氏筆劃排序分別為：丁菱娟、王亞維、朱宗慶、汪兆謙、林劭仁、施振榮、洪馨蘭、張杏如、陳湘琪、舒米恩‧魯碧、黃兆徽、廖嘉展、聞天祥、盧彥芬；監察人候選人則有范瑞華、馬天宗、馬秀如、高文宏及劉啟群。

廣告 廣告

李遠指出，自己曾任華視納入公廣集團後的首任總經理，所以非常理解公視自「小而美」起步，逐漸發展成為擁有公視主頻、公視台語台、小公視（原公視3台）、國際影音平台TaiwanPlus、客家電視台及華視的公廣集團後，所需面臨的挑戰及應該回應的社會期待。而作為營運獨立自主的公共媒體，最需要的是有董監事代表全民從不同角度提供意見、為組織治理與發展指引方向。

李遠說明，除了會繼續推進台灣影視發展外，行政院及文化部也深刻理解，社會各界對於公視在組織獨立自主與公信力、國際傳播頻道、華視定位，以及面對數位轉型、對外溝通、風險管理機制等的高度期待；因此在提名新任董監事候選人時，著重篩選具備多元與跨領域、文化與國際視野、創新思維、組織管理經驗等專長的人員，其中也包含現任7位董事及3位監察人，期盼持續以專業治理，發揮公廣集團的公共性與影響力，同時維持組織穩定性，以回應社會期待及變動的媒體環境。

李遠強調，第8屆公視董事會是112年《公共電視法》修法後首次選任，董監事審查比例從原有3/4降為2/3，雖然提名作業過程確實遭遇許多挑戰，直到近日才終於完成最後一塊拼圖，但也意味著在提名過程中對候選人專業的堅持，以及展現出提名者願意承擔公共責任的意志與精神。

李遠期盼，這份歷經各種艱難出爐、由各領域專業人士組成的董監事候選名單，能獲得審查委員及社會各界的支持，以順利完成選任，組成第8屆董事會。

文化部表示，提名名單將依《公共電視法》規定，提送由立法院國民黨、民進黨、民眾黨等各黨團推舉15位民間專家學者代表所組成的「第8屆公共電視董事及監察人審查委員會」進行審查作業，審查會議預計於12月31日召開。

更多FTNN新聞網報導

演唱會遮蔽爭議不斷！2NE1台灣場遭點名 消基會籲強制揭露

看越多賺越多！文化幣秋冬國片檔期推雙重優惠 精彩片單一次看

看到滿山遍野小白花喊「漂亮」 網警告：生態浩劫快去除！

