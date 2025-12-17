第8屆公視董監事候選名單出爐 12/31召開審查會

文化部部長李遠。(記者陳志曲攝)

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部今(17)日發布新聞稿宣布行政院提名14名公視董事及5名監察人候選名單，候選人涵蓋傳播、藝文、影視、科技、教育等跨領域專家學者或企業組織經營者，亦有長年關注兒少、客家與原民等多元族群，以及移工、性別平權與永續發展等社會議題倡議者。文化部長李遠表示，期盼這份經過超過以往，更為慢火熬燉回應各界期待的名單，能獲得審查委員高度支持，順利組成公視第8屆董事會。

文化部表示，依據《公共電視法》規定，公視董事會置董事11-15人，其中1人為員工代表；監察人3-5人，董事、監察人皆為無給職。除公視基金會企業工會已推派數位內容部製作人張世傑作為員工董事代表，行政院提名14名董事候選人以姓氏筆劃排序分別為丁菱娟、王亞維、朱宗慶、汪兆謙、林劭仁、施振榮、洪馨蘭、張杏如、陳湘琪、舒米恩‧魯碧、黃兆徽、廖嘉展、聞天祥、盧彥芬；監察人候選人則有范瑞華、馬天宗、馬秀如、高文宏及劉啟群。

李遠指出，他曾任華視納入公廣集團後的首任總經理，所以特別能理解公視自「小而美」起步，逐漸發展成為擁有公視主頻、公視台語台、小公視(原公視3台)、國際影音平台TaiwanPlus、客家電視台及華視的公廣集團後，所需面臨的挑戰及應該回應的社會期待。而作為營運獨立自主的公共媒體，最需要的是有董監事代表全民從不同角度提供意見，並為組織治理與發展指引方向。

在歷任董監事的帶領及公視專業團隊的努力下，公視除持續致力於提升新聞、戲劇、綜藝、族群或兒少的公共性價值；近年更在戲劇節目的內容議題及製作質與量屢創新高，帶動台灣整體影視產業提升視野並走向國際；去年專屬兒少的小公視開播，不僅為臺灣的兒童、青少年創造更多高品質的內容，以兒少為主角的戲劇及節目，也在金鐘獎獲獎或實際口碑上獲得好評，更為培育未來影視人才創下新路。

李遠表示，除了持續推進台灣影視發展外，行政院及文化部也深刻理解，社會各界對於公視在組織獨立自主與公信力、國際傳播頻道、華視定位，以及面對數位轉型、對外溝通、風險管理機制等的高度期待。因此，行政院在提名新任董監事候選人時，特別著重董事會組成及候選人具備多元與跨領域、文化與國際視野、創新思維、組織管理經驗等專長，其中也包含現任7位董事及3位監察人，期盼持續以專業治理，發揮公廣集團的公共性與影響力，同時維持組織穩定性，以回應社會期待及變動的媒體環境。

李遠強調，第8屆公視董事會是112年《公共電視法》修法後首次選任，董監事審查比例從原有3/4降為2/3，雖然提名作業過程確實遭遇許多挑戰，直到近日才終於完成最後一塊拼圖，但是也反應出在提名過程中對於嚴謹審思候選人專業的堅持，更展現被提名的候選人願意承擔公共責任的意志與精神。期盼這個歷經各種艱難出爐，由各領域專業人士組成的董監事候選名單，能獲得審查委員及社會各界的支持，以順利完成選任，組成第8屆董事會。

文化部表示，提名名單將依《公共電視法》規定，提送由立法院國民黨、民進黨、民眾黨等各黨團推舉15位民間專家學者代表所組成的「第8屆公共電視董事及監察人審查委員會」進行審查作業，審查會議預計於12月31日召開。

