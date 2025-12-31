第8屆公視董監事名單出爐 朱宗慶高票當選 施振榮意外落馬

在延宕將近1年後，第8屆董監事人選名單終於在月中提出，而文化部於今（31）日董監事審查會議，投票選舉董監事。（李侑珊翻攝）

在延宕將近1年後，第8屆董監事人選名單終於在月中提出，而文化部於今（31）日董監事審查會議，截至目前，政治大學傳播學院副教授王亞維、朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶獲得通過審查。其中王亞維獲得13張同意票，朱宗慶則拿下12張同意票，高票通過審查。身為現任董事的宏碁創辦人施振榮，只拿到8票同意票，以不同意票7票落選。

據文化部提供名單，除了公視基金會企業工會已推派數位內容部製作人張世傑作為員工董事代表，行政院提名的14名董事候選人，新舊各半，丁菱娟、王亞維、朱宗慶、汪兆謙、林劭仁、張杏如、聞天祥為新提名董事候選人；施振榮、洪馨蘭、陳湘琪、舒米恩．魯碧、黃兆徽、廖嘉展、盧彥芬為續任。監察人候選人則有范瑞華、馬天宗為新提名人；馬秀如、高文宏及劉啟群為續任。

文化部日前也說明，提名名單將依《公共電視法》規定，提送由立法院國民黨、民進黨、民眾黨等各黨團推舉15位民間專家學者代表所組成的委員會審查。

依照規定，審查委員15人對於公視董監事1人可投1票，需3分之2（10票）以上同意方可通過。即14名候選人中，只要通過11人便可組成董事會，也就是只要否決4人以上便無法組成董事會。

而今（31）日出席的12名審查委員為：馬詠睿、潘祖蔭、羅國俊、吳永乾、廖元豪、董保城、翁秀琪、黃世鑫、張烽益、蘇正平、蕭新煌、杜聖聰，3位委員許良源、陳東升、蔡茂寅不克出席，委託其他委員代理投票。

依照最新投票結果，通過董事為王亞維、朱宗慶、林劭仁、張杏如；遭否決董事候選人為丁菱娟、汪兆謙、洪馨蘭、陳湘琪、舒米恩、黃兆徽、廖嘉展、聞天祥、盧彥芬，當中包含7名第7屆董事（施振榮、洪馨蘭、陳湘琪、舒米恩．魯碧、黃兆徽、廖嘉展、盧彥芬），全部沒通過投票。

