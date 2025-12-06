第8屆卓越中堅企業獎名單揭曉 行政院長親自頒獎嘉勉



「第8屆卓越中堅企業獎」5日於公務人力發展學院舉辦頒獎典禮，本屆共計157家企業參加遴選，會中由行政院卓榮泰院長親臨頒獎給12家卓越中堅企業及2家營造友善職場優良中堅企業得獎者，現場有超過250位以上嘉賓參加，經濟部產業發展署FB粉絲團同步直播，讓各界共同分享其獲獎榮耀。

行政院卓榮泰院長出席第8屆卓越中堅企業頒獎典禮，致詞勉勵14家得獎企業。

經濟部龔明鑫部長上台致詞時表示，今年在瑞士洛桑管理學院(IMD)發布的「2025年世界競爭力年報」中，台灣全球排名第6，相較去年進步2名，今年我國經濟成長率GDP預測上修到7.37％，這些都是靠所有中小企業及各位在座得獎企業的努力，才有如此豐收的成果；同時部長也分享當年中堅企業的政策發想來自於德國「Hidden Champions（隱形冠軍）」概念，當時任職於台經院，前往德國進行考察，在下大雪的天氣中拜訪多家隱形冠軍，帶回了「專注本業」、「善待員工」、「建立客戶信任」等核心價值。本(第8)屆獲獎企業有毛利率高達 30%以上的企業，獲利能力不輸高科技ICT產業，證明各行各業只要努力，皆能發光發熱，不再隱形，如今台灣本土即有眾多典範，帶動台灣160萬家中小企業共同學習打拚。

廣告 廣告

龔明鑫部長致詞時提到，本屆獲獎企業有毛利率高達 30_以上的企業，獲利能力不輸高科技ICT產業，證明各行各業只要努力，皆能發光發熱，不再隱形。

本屆中堅企業遴選共計157家企業提出申請，經初審、複審及決審等審查程序後，有12家企業在特定領域市場具有傑出經營表現，榮獲卓越中堅企業，包含力泰國際、川方企業、千附精密、印能科技、油順精密、明達醫學、健生實業、翔名科技、華城電機、智高實業、義成工廠、群暉科技等（依筆劃順序），典禮除頒獎表揚卓越中堅企業外，為引領企業打造友善幸福的工作環境，經濟部也從本屆參選企業中，選出大安化學及徠通科技等2家營造友善職場優良中堅企業。

中堅企業獎項由財團法人中衛發展中心執行，精神為「專注本業、深耕技術、布局全球」，設獎目的為表彰在特定領域具有技術獨特性、具高度國際競爭力，且具優異經營表現之卓越企業，作為學習標竿，引領產業持續深耕技術，競逐特定市場領先地位。中堅企業遴選標準包含領導與經營策略、關鍵技術或服務模式、研發創新、品牌、顧客與市場等面向進行評審，分別選出卓越中堅企業及潛力中堅企業，統計迄今已辦理8屆遴選，共選出98家卓越中堅企業及369家潛力中堅企業；另外，每家企業參選時，皆須填寫營造友善職場自我評量表，從友善育兒、工作彈性及員工協助等三大面向，引導業者持續營造更友善的職場環境，招攬及留任更多優秀人才。

本屆12家卓越中堅企業在技術、市場及經營績效皆表現傑出，為名符其實的隱形冠軍，例如群暉科技為全球最大的網路附加儲存（NAS）廠商，品牌行銷全球超過140個國家；印能科技之高低壓高溫除泡系統在亞洲及美洲市占第1，先進封裝領域市占全球第1；華城電機為國內唯一生產最高電壓最大電流的重電製造商，臺灣重電設備外銷第1。

此外，為讓各界效法得獎企業成功經驗加速朝隱形冠軍目標邁進，本屆典禮特別製作卓越中堅企業得獎介紹的影片並整理獲獎理由，已置於數位專區(網址：https://keid.nat.gov.tw/mittelstand/)，歡迎大家踴躍前往瀏覽學習。

本頒獎典禮出席人員包含行政院卓榮泰院長、經濟部龔明鑫部長、行政院李慧芝發言人、產業發展署邱求慧署長、中衛發展中心謝明達董事長、全國工業總會呂正華秘書長、全國商業總會劉守仁秘書長及全國中小企業總會林明怡副主任等。