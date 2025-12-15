第8屆政府服務獎 氣象署獲數位創新加值獎

▲交通部中央氣象署榮獲「第8屆政府服務獎」數位創新加值獎項，由行政院鄭麗君副院長頒獎，呂國臣署長代表領獎。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

[NOWnews今日新聞] 行政院國家發展委員會於今（15）日舉行第8屆「政府服務獎」頒獎典禮，由行政院鄭麗君副院長頒獎，交通部中央氣象署代表交通部以「氣象神隊友，農業超前走－農業氣象加值，以雲林為例」為主題參賽，榮獲數位創新加值獎項肯定，由呂國臣署長代表領獎。

近年在氣候變遷影響下，極端天氣與氣候事件如暴雨、強風及乾旱等，直接衝擊農業環境，我國農業領域亟須以科學為基礎的氣候資訊及服務，以補強過去慣用經驗法則之不足。為推動氣象與農業的跨領域合作，氣象署積極尋求農業氣候服務合作夥伴，在中央部會方面，於112年5月與農業部簽署合作協議，形成政策研擬的夥伴關係；在地方政府方面，則於112年12月28日與雲林縣簽訂合作備忘錄，協助雲林縣進行在地跨域氣象資訊服務。

▲交通部中央氣象署參獎團隊合影。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

為滿足我國農業因地制宜之各種需求，以公私協力整合氣候服務量能，亦為氣象署努力的目標。氣象署除透過「氣象資料開放平臺」提供一般性氣象資料，另特別訂定「氣象資源創新試用方案」，供民間氣象服務業者申請進階氣象產品進行加值應用，以活化氣象產業的發展潛力，開發創新應用服務。期待結合公私協力之氣候服務能量，將氣象資訊導入農業決策過程，讓農民更精準的進行農事規劃，進而提升我國農業氣候韌性，化危機為轉機。

氣象署本次以農業氣候服務成果為主題，並以雲林為示範案例參賽，充分展現氣象與農業跨部會合作，並結合地方治理及公私協力的成果，將氣象專業數據轉化為農民易懂的有感服務。未來氣象署將以此雲林縣農業的成功案例為基礎，擴散並拓展至其他縣市政府的合作及不同領域的應用，例如漁業、交通運輸、觀光遊憩等，期待透由公私部門合作推動跨領域氣候服務，支援我國各領域建構氣候韌性及永續營運。

資料來源：中央氣象署、氣象資料開放平臺

