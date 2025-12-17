第8屆百大青農遴選 即日起開放報名

記者李佩玲／臺北報導

「第8屆百大青農遴選」即日起至明年1月25日開放報名，採全面線上申請；農業部表示，本屆遴選首度新增「具地方特色」的個人及團體遴選指標，期望挖掘更多元的農業面貌，彰顯青農對在地產業的卓越貢獻，獲選名單預計明年7月公告。

農業部指出，百大青農選拔已成為我國青年農民最重要的標竿，過去7屆共選出782位優秀青農（含團體組成員），都在農林漁牧等領域展現豐碩成果。本屆遴選個人組依產業屬性劃分為農糧、漁業、畜牧及林業4大類別；其中團體組方面，開放2至4人組隊報名，並規定代表人須為實際從事生產的農民，以鼓勵青年整合資源、發揮團隊綜效。

為使報名作業順利推動，農業部於即日起至12月23日辦理北、中、南、東4場次遴選說明會，會中將說明如何申請百大青農，以及獲選後可享有的輔導措施及資源；相關規範及申請作業可至報名網址查詢（https://100farmer.moa.gov.tw/）。