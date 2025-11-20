第80屆更生保護節盛大舉行 以愛復歸共創社會祥和

第80屆更生保護節昨(11/19)日在台北凱達大飯店宴會廳舉行盛大的慶祝活動。更生保護會台北分會提供



為慶祝第80屆更生保護節，更生保護會台北、士林、新北分會昨(11/19)日在台北凱達大飯店宴會廳舉行盛大的慶祝活動。這次活動以「閃耀80 溫暖有感 以愛復歸」為主題，感謝社會各界對更生保護工作的支持，推廣更生保護理念，並鼓勵民眾攜手參與，共同創造和諧社會。

活動當天吸引了眾多嘉賓蒞臨，包括法務部長鄭銘謙、最高檢察署檢察總長邢泰釗、法務部保護司長洪信旭等多位重要人物。與會長官共同揭開活動序幕，展現更生保護工作的核心價值及未來方向。

法務部長鄭銘謙。更生保護會台北分會提供

鄭銘謙致詞時表示，更生保護會成立80週年以來，在志工及社會各界的努力下，幫助無數更生朋友找到新生的希望，重新回歸家庭與社區。他感謝民間團體及個人的支持，並期許大家攜手合作，以愛為燈，照亮更多更生朋友的未來。

活動中特別表揚熱心協助更生保護工作的團體與個人，包括財團法人元大文教基金會、信溢工程行、昶輝螺絲企業有限公司等多家機構，感謝他們長期以來的支持與付出。

此外，為表彰更生輔導員的卓越貢獻，活動播放了十大傑出更生輔導員的感人事蹟影片。台北分會林光中輔導員、士林分會胡純寬輔導員、新北分會黃文智輔導員皆入選。他們用愛與關懷陪伴更生人走出困境，成為推動更生保護工作的典範。

第80屆更生保護節。更生保護會台北分會提供

活動亮點之一是「閃耀80 溫暖有感 以愛復歸」啟動儀式。與會嘉賓手持燈泡型蠟燭，象徵點亮重生的力量，呼籲社會共同參與更生保護行列，幫助更生人重返社會，開創新生活。

更生人也在活動中展現多才多藝的一面，以表演節目分享他們重建生活的成果。這些才藝表演不僅讓與會者感受到更生人的努力與希望，更進一步打破社會對更生人的偏見與歧視。

為推廣更生人創業成果，現場設置了更生商品展示區，包括雪Q餅、貝果、芝麻榚等精心製作的商品。參與者可品嚐並支持更生人自立創業，進一步了解他們的努力與價值。

此次慶祝活動不僅展現了社會各界對更生保護工作的支持，更透過多元形式傳遞了更生人重建生活的決心與希望。未來，隨著更多資源投入及社會參與，我們期待看到更多更生人成功復歸社會，為社會帶來長久的和諧與穩定。

