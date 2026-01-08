第81屆司法節學術研討會今舉行 聚焦「觀護一元與少年社會復歸」議題

〔記者吳昇儒／台北報導〕法務部今與司法院、全國律師聯合會共同舉辦第81屆司法節學術研討會，並以「觀護一元與少年社會復歸」為主題，由檢、審、辯、學四方共同檢視少年犯罪的新興發展趨勢，從實務觀點分析政策可行性，深入探討觀護一元化的聚焦律師輔佐人於少年保護事件的角色。期望能降低少年犯罪風險，促進穩定復歸，並提供具體完善的專業處遇。

法務部政務次長徐錫祥致詞時表示，司法不是冷冰冰的制度，法務部長期推動溫暖有感的柔性司法政策，希望讓人民感受到司法的溫度，並理解司法為社會安全網所做的努力，每一件司法案件的背後，都有承受傷痛壓力的被害人、迷失人生方向的更生人，以及需要被社會資源關注的家庭、子女、校園與社區，這些案件所影響的人際信任感與社會安全感，都需要司法機關即時提供溫暖有感的保護與行動。

而柔性司法的核心精神，在於確保貫穿式司法保護不中斷，讓專業能夠發揮效能，讓司法制度能夠接住社會安全網中的每一個人，透過跨部會、跨領域的政府部門合作，統整資源與共識，共同解決少年犯罪問題，協助司法少年更生保護、復歸社會，健全成長。

本次學術研討會成果，提供檢、審、辯於面對新世代司法少年時，從偵查、審理、輔導及監督各個階段，建立貫穿式保護的思考模式，期望在我國進入少子化的時刻，不放棄任何一個司法少年，並由政府部門投注希望工程，建構以降低少年犯罪風險、促進穩定復歸社會的專業處遇措施，讓司法成為一股溫暖有感的堅定力量。

